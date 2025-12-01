Donalds Tramps
Donalds Tramps
Tramps pēc sarunām Floridā nācis klajā ar svarīgu paziņojumu: “Pastāv liela iespēja, ka…” 0

7:57, 1. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pēc ASV un Ukrainas delegāciju tikšanās Floridā ASV prezidents Donalds Tramps pauda cerību, ka miera līgums starp Ukrainu un Krieviju tomēr tiks parakstīts. Tramps norāda, ka Ukraina saskaras ar nopietnām problēmām, norādot, ka runa ir par korupcijas skandālu, kas, viņaprāt, valstij šajā situācijā nepalīdz, vēsta ārzemju mediji.

Viedoklis
Kokteilis
“Ukrainai ir zināmas problēmas, kas saistītas ar korupciju, un tas situāciju neuzlabo. Tomēr pastāv liela iespēja, ka miera līgums tomēr tiks parakstīts,” sacīja ASV prezidents.

Tramps atzīmē, ka kara izbeigšanai nav noteicis konkrētu termiņu: “Man nav noteikta termiņa. Es ceru, ka karš drīz beigsies. Pagājušajā nedēļā gāja bojā 27 000 cilvēku.”

Viņš piebilda, ka sarunas ar Ukrainu par jaunu plānu kara atrisināšanai norit labi. ASV prezidents apstiprināja, ka viņa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs šonedēļ Maskavā tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, taču konkrētu datumu viņš nemin.

Amerikas un Ukrainas pārstāvji sarunas Floridā raksturoja kā produktīvas, taču norāda, ka vairāki būtiski jautājumi joprojām palikuši neatrisināti. Pēc amerikāņu amatpersonas teiktā, sarunās tika apspriests iespējamais vēlēšanu laiks Ukrainā un teritoriālā apmaiņa starp Krieviju un Ukrainu, vēsta The Wall Street Journal.

Kā norāda izdevums, citi svarīgi jautājumi joprojām nav atrisināti, tostarp Ukrainas drošības garantiju no ASV un Rietumu puses raksturs un tas, vai Kremlis turpinās pieprasīt starptautisku atzīšanu teritorijām, kas okupētas kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma.

Tikmēr, saskaņā ar ASV amatpersonas sniegto informāciju, ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un prezidenta Trampa znots Džareds Kušners pirmdien lidos uz Krieviju, lai turpinātu sarunas. Tramps svētdien arī apstiprināja, ka Vitkofs nākamnedēļ, visticamāk, tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Vienlaikus nav skaidrs, vai Putins ir gatavs piekāpties, kas ļautu abām pusēm vienoties par miera nosacījumiem. Pagājušajā nedēļā preses konferencē Krievijas līderis paziņoja par gatavību nopietnām sarunām, lai izbeigtu karu, taču atkārtoja savu prasību, lai Ukraina izvestu savu karaspēku no Doņeckas un Luhanskas apgabaliem, tostarp reģiona teritorijām, kas nav Krievijas kontrolē. Ukraina iepriekš atteicās izpildīt šīs prasības, apgalvojot, ka jebkāda karaspēka izvešana no reģiona padarītu to neaizsargātu pret turpmākiem Krievijas uzbrukumiem.

ASV valsts sekretārs Marko Rubio nosauca sarunas par produktīvām un norādīja, ka Amerikas Savienotās Valstis vēlas palīdzēt Ukrainai kļūt drošai uz visiem laikiem, lai valsts nekad nesaskartos ar vēl vienu iebrukumu.

Tēmas
