“Krievija inscenē uzbrukumu savam tankkuģim?” Ukraina komentē “Melnās jūras teātri” 0
Ukrainai nav nekāda sakara ar Melnajā jūrā notikušo uzbrukumu Krievijas tankkuģim “Midvolga-2”, kas vedis saulespuķu eļļu, platformā “X” apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs.
“Ukrainai nav nekāda sakara ar šo incidentu, un mēs oficiāli noraidām jebkādas tamlīdzīgas apsūdzības, ko izvirzījusi Krievijas propaganda,” pauda Tihijs.
Tā varētu būt Krievijas provokācija, pieļāva amatpersona.
“Turklāt maršrutam no Krievijas uz Gruziju caur Turcijas īpašo ekonomisko zonu nav jēgas, un tas norāda uz to, ka Krievija, iespējams, visu šo notikumu ir inscenējusi,” norādīja ministrijas pārstāvis.
Tankkuģis “Midvolga-2”, kas bija ceļā no Krievijas uz Gruziju, paziņoja, ka tam 80 jūdžu attālumā no Turcijas krasta uzbrukts, teikts otrdien izplatītajā Turcijas Transporta un infrastruktūras ministrijas paziņojumā.
Kuģis nav lūdzis palīdzību, un tā 13 apkalpes locekļi nav cietuši. “Midvolga-2” turpināja ceļu uz Turcijas Sinopes ostu.