“Viņa teātra izrādes ir izpirktas – tikai laimīgie tiek!” Šlesers glaimo Hermaņa politiskajām izredzēm un sola vēl neredzētu atbalstu 17
Situācija ir ārkārtīgi vienkārša – valdība ir nepopulāra; reitingi tai pēc politologu un sociologu teiktā, ir zemākie pēdējo 30 gadu laikā, un sanācis tā, ka partija “Latvija pirmajā vietā” šodien ir populārākā, bet Ainārs Šlesers, kuru daudzi lamā, ir populārākais politiķis. Šādas slavas dziesmas par sevi TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izdziedāja Ainārs Šlesers, LPV valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes deputāts, pirms atbildēja uz raidījuma vadītāja atkārtotajiem jautājumiem par nupat politikā ienākušā Alvja Hermaņa izredzēm nākamajās Saeimas vēlēšanās.
“Tie, kas uzskata, ka esošā vara ir sevi diskreditējusi un par to vairs nebalsos, diemžēl visi nebūs gatavi balsot par Šleseru un LPV, tāpēc es domāju, ka Hermanim, ja vien viņš nenoplīsīs, viņam ir fantastiska iespēja savākt daudzmaz labu komandu,” tā domā politiķis.
Šlesers raidījumā stāsta, ka Hermanis kā harismātisks cilvēks ir uzrunājis daudzus, viņa teātra izrādes ir izpirktas: “Tikai laimīgie tiek uz izrādēm, daudzi nemaz netiek. Tajā skaitā mana sieva dabūja tikai 2 biļetes atsevišķās vietās. Es negāju, jo es neiešu sēdēt atsevišķās vietās, aizsūtīju sievasmāti!”
Turpinot par Hermaņa izredzēm nākamajās vēlēšanās, Šlesers domā, ka jaunienācējs politikā varētu dabūt vismaz 20%, jo tie, kuri gribēs sodīt esošās partijas un esošo varu, bet nebūs gatavi balsot par Šleseru, balsos par Hermani: “Tāds ir mans redzējums! Nevis 8%, kā bija kādā reitingā, bet 20%. Ja Artuss Kaimiņš varēja dabūt 15%, es Hermani vērtēju augstāk – tomēr režisors!”