“Viņš atstāja ļoti lielas dzeramnaudas!” Evija Sloka atklāj, kā štatos iepazinusies ar savu vīru 0
TV kanāla 360 un Tet veidotā raidījuma “Sapnis citā Amerikā” vadītājs Lauris Reiniks viesojās Ņūrdžersijā pie dziedātājas Evijas Slokas un viņas dzīvesbiedra Nika. Jau sākumā kļūst pilnīgi skaidrs, ka starp šiem diviem cilvēkiem valda neparasts harmonijas un rāmuma stāvoklis, kas šķiet gandrīz neticams mūsdienu steidzīgajā ikdienā. Sarunas gaitā Lauris centās uzzināt viņu kopdzīves pamatus, izpētīt, kā viņi sastapās, un kādēļ amerikāņi mēdz būt pārsteigti par Evijas dabu.
Abi dalījās atmiņās par savu pirmo satikšanos. Tobrīd Evija strādāja kādā kafejnīcā, kur Niks bija viens no pastāvīgajiem klientiem. Niks atminas: “Es pasūtīju kafiju un pamanīju viņu aiz letes. Domāju: O viņa ir ļoti skaista meitene,” savukārt Evija piebilda, ka vīrietis allaž atstāja iespaidīgi dāsnu dzeramnaudu – pat ja dzēriens maksāja vien četrus dolārus, uz galda vienmēr atradās kā minimums desmit dolāri.
Aizkulisēs Lauris ar smaidu izteicās, ka šī “investīcija” beigu beigās izrādījusies ļoti gudra. Niks atcerējās, ka kādā reizē, pērkot kafiju, viņš iedevis Evijai savu telefona numuru, aicinot viņu sazināties, ja būs interese tikties. Evija savukārt atzīstas: “Es domāju: “Nē, es tač viņam nerakstīšu – o let’s hang out!”,” uz ko Reiniks komentēja, ka šāda rīcība ir tipiska “pieklājīgai latviešu meitenei”. Beigās Evija tomēr nosūtīja savu numuru nākamajam vīram, pieņemot, ka viņš pats izlems, vai ar viņu sazināties.
Niks uzsvēra būtiskās atšķirības starp sievietēm Amerikā un Eiropā, īpaši atzīmējot latvietes. Viņš norāda, ka Latviete ir ļoti lepna un visu dara pati, tas šeit ir retums, jo latviešu sievietes ir pašpietiekamas.
Pārejošot uz laulību tēmu, Evija stāsta, ka abi oficiāli apprecējās pagājušā gada augustā Latvijā. “Viņš uzreiz piekrita, momentāli. Tas ir ļoti svarīgi, ” viņa apgalvo. Jautāti, vai kāzas Latvijā izvēlētas izmaksu dēļ, pāris apstiprina. Evija paskaidro, ka Amerikā ir tradīcija aicināt uz svinībām vismaz 150–200 viesus, ja vēlies rīkot pasākumu kādā greznākā vietā. Viņa arī piebilst, ka amerikāņu kāzas parasti sākas piecos pēcpusdienā un noslēdzas pusnaktī.
Sarunājoties par kopdzīvi, pāris atzīst, ka viņu attiecībās “sliktās dienas” ir retums. “Nē, mūsu sapratne ir laba,” apliecina Niks. Reiniks interesējās par viņu ieteikumiem tik saskanīgai kopdzīvei, kādu viņi demonstrē, un Evija atbildēja, ka galvenais ir savstarpēja cieņa attiecībās.
Evija uzsver: “Vienmēr respektēt otra cilvēka emocijas vai nogurumu. Neviens taču speciāli negrib otram ieriebt. Kāpēc strīdēties par lietām, kuras nav tā vērtas?”
