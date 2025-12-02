VIDEO. Zieds kā no citas planētas: pētnieki kļūst emocionāli, ieraugot savu dzīves retāko atradumu 0
Ziedu mednieku komandai Sumatras džungļos izdevies piedzīvot brīdi, ko viņi gaidījuši vairāk nekā desmit gadus — satikšanos ar vienu no pasaulē retākajām un noslēpumainākajām augu sugām. Un brīdis bija tik emocionāls, ka lika raudāt.
Sociālajos tīklos publicētajā video redzams brīdis, kad Indonēzijas ziedu pētnieks Septians “Deki” Andriki izplūst asarās, pirmo reizi savām acīm ieraugot Rafflesia hasseltii — milzu, parazītisku, spilgti sarkanu ziedu, kuru, kā jokojot teikts, “biežāk ierauga tīģeri, nevis cilvēki”, vēsta “New York Post”.
Ekspedīciju vadīja Oksfordas Universitātes biologs Dr. Kriss Toroguds, kurš atzina, ka “šādi brīži ir elektrizējoši”.
Ceļš uz atradni bijis grūts, bet zieds — tik rets, ka visa komanda kļuvusi tik pat emocionāla kā Andriki. “Tas bija pārpasaulīgs mirklis,” viņš atzina. “Tā bija kā tikšanās ar kaut ko, kas atnācis no citas planētas.”
Video parāda, kā zieds atplaukst tieši viņu acu priekšā — vēl viens neticams mirklis. Lai izaugtu pumpurs, nepieciešami līdz pat 9 mēneši, taču tas zied tikai dažas dienas. Šoreiz tas atvēries tieši viņu klātbūtnē. “Bija sajūta, it kā tas atvērtos tieši mums,” sacīja Toroguds.
Rafflesia ir viena no dīvainākajām augu sugām uz Zemes — tā pilnībā parazitē uz tropu vīteņaugiem un virszemē parādās tikai ziedēšanas laikā. Turklāt tā izplata nelāgu smaku, kas atgādina trūdošu miesu, tāpēc to dēvē par “līķziedu”. Smaka pievilina mušas, kuras, noticot viltus “līķu smakai”, ziedu apputeksnē.
Ziedu pasaulē zināmas vairāk nekā 40 Rafflesia sugas, un gandrīz visas ir kritiski apdraudētas, jo tām nepieciešama specifiska vide un tās praktiski nav iespējams audzēt botāniskajos dārzos.
Oksfordas Botāniskais dārzs vēlas izveidot pirmo Rafflesia saglabāšanas darba grupu, lai starptautiski apvienotu zināšanas un glābtu šos “citplanētiešu” augus.
Andriki pēc 13 gadus ilgas meklēšanas par atradumu izsakās vienkārši: “Šis ir ļoti, ļoti īpaši…”
Savukārt Toroguds piebildis: “Šodien es esmu pasaulē vislaimīgākais cilvēks.”