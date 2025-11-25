“Es negrasos izklaidēt cilvēkus ar šo faktu!” Ādolfs Hitlers atgriezies, taču ir ārkārtīgi aizkaitināts 0
Lai gan daudziem namībiešiem ir viņu videi raksturīgi vārdi, jaunievēlētais Ompundžas pašvaldības deputāts vienas nakts laikā ir kļuva slavens visā pasaulē nevis savas uzvaras dēļ, bet gan tāpēc, ka viņu sauc par Ādolfu Hitleru.
54 gadus vecais Ādolfs Hitlers Unona, valdošās partijas SWAPO politiķis, pagājušajā nedēļā tika ievēlēts par vietējās pašvaldības vadītāju Ompundžas vēlēšanu apgabalā Namībijas ziemeļos ar 85% balsu.
Izklausoties nedaudz aizkaitināts, Unona aģentūrai AFP pastāstījis, ka ir neizpratnē par to, ka cilvēkus intriģē tas, ka viņš ir nosaukts viena no pasaules bēdīgi slavenā diktatora vārdā.
Viņš atteicās apspriest iemeslus, kāpēc viņam tika dots vārds Ādolfs Hitlers. “Es negrasos izklaidēt cilvēkus ar šo faktu, nav nekāda iemesla, lai mēs šeit sēdētu un visu sarunu veltītu manam vārdam,” viņš atcirta.
Vācija kolonizēja Namībiju – toreizējo Dienvidrietumu Āfriku – no 1884. līdz 1915. gadam. Pēc Pirmā pasaules kara Tautu Savienība pilnvaroja Dienvidāfriku pārvaldīt teritoriju kā protektorātu, kas notika 75 gadus.
Vācu okupanti Namībijā no 1904. līdz 1908. gadam slaktiņā nogalināja desmitiem tūkstošus cil’veku no vietējo herero un nama tautām, ko vēsturnieki nosaukuši par 20. gadsimta pirmo genocīdu.