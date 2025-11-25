Foto: Dmitrijs Sulžics/F64

Ar sirsnīgu notikumu savā “Facebook” kontā dalījušies Austrumu slimnīcas pārstāvji. Kā zināms, tradicionāli dzemdības notiek specializētajās slimnīcās, kuras (vai kuru nodaļas) speciāli veidotas šim mērķim. Taču reizēm viss notiek pavisam citādi.

Lūk, kāds piedzīvojums gadījies!

“Austrumu slimnīcā piedzīvojām patiesi priecīgu un saviļņojošu notikumu — mūsu mediķi palīdzēja pasaulē nākt jaunai dzīvībai!

Mūsu Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā (NMPUK) vērsās 19 gadus veca paciente, kurai bija sākušās dzemdības, bet nogādāšana specializētā dzemdību iestādē vairs nebija iespējama. Ar NMPUK mediķu komandas iesaisti plkst. 16.42 mūsu slimnīcā dienasgaismu ieraudzīja brīnišķīga meitenīte.

“Lai gan dzemdību pieņemšana nav mūsu klīnikas ikdiena, mūsu komanda ir gatava jebkādiem izaicinājumiem, lai palīdzētu cilvēkiem, kad vien tas nepieciešams,” uzsver NMPUK vadītājs Aleksejs Višņakovs.

Sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu mamma un meitiņa nogādātas citā ārstniecības iestādē. Mūsu mediķu komanda izsaka pateicību par veiksmīgo sadarbību Specializētā medicīnas centra neonatologu brigādei, kas operatīvi ieradās ar šādiem gadījumiem paredzēto jaundzimušo transportēšanas kuvēzi un sniedza nepieciešamo palīdzību!

Vēlam veselību jaunajai mammai un meitiņai!

Paldies mūsu NMPUK komandai par profesionālismu un sirdsdegsmi — mēs zinām, ka uz jums vienmēr var paļauties ikviens, kas vēršas pēc palīdzības!”

