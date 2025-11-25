Foto. pexels.com

Tas pelēkais laiks spiež pie zemes un gulēt vien gribas? 5 reāli ieteikumi prieka atrašanai, kas būs pa spēkam katram 0

16:06, 25. novembris 2025
Veselam Psiholoģija

Starp labām un sliktām dienām daudzi no mums nonāk “pelēkajos” periodos, kad jūtamies apātiski, ar zemu enerģijas līmeni un kopumā neapmierināti ar visu.

Tāpēc ir izstrādātas 5 psiholoģijā balstītas stratēģijas, kas palīdzēs uzlabot garastāvokli šādās pelēkās dienās, īpaši brīžos, kad ir pat grūti formulēt, kas tieši nomāc prātu un rosina vēlmi neko nedarīt.

Doties dabā

Viens vienkāršs un pieejams veids, kā uzlabot garastāvokli – dodieties ārā. Nav nepieciešams doties pārgājienā kalnos vai celt teltis uz nakti. Mazāk nekā stundas pavadīšana ārā ik dienu var būtiski ietekmēt stresa kontroli. Pat 20 vai 30 minūtes dabā pazemina kortizola līmeni un var palīdzēt cilvēkiem radīt tādu garīgu stāvokli, kas noved pie pateicības un mazina stresu.

