“Ja Tramps grib kādu pazemot, tad viņam nav vajadzīgs iemesls.” Eksperti apspriež korupcijas jautājumus 0
TV24 raidījumā “Globuss” par Donalda Trampa rīcību un Rietumu reaģēšanu diskutēja Valts Kalniņš, “Providus” asociētais pētnieks labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jomā, un Inese Voika, Rīgas domes deputāte (JV/Par!) un pārvaldības un pretkorupcijas eksperte.
“Ja Tramps grib kādu pazemot, tad viņam nav vajadzīgs nekas specifisks, viņš var arī paņirgāties par to, kā cilvēks ir apģērbies,” norādīja Kalniņš.
Voika piebilda, ka Trampa izpratne par sava amata izmantošanu privātām vajadzībām atšķiras no daudziem Rietumu valstu līderiem. Viņa uzsvēra, ka Latvijā svarīgākais ir analizēt procesus, bet Eiropā – darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Ukrainu attīrīšanās procesā.
“Viss ir par Ukrainas un Eiropas kopējo sadarbību: arī pašai Eiropai ir jāizdara savi mājasdarbi, lai kvalitatīvi uzņemtu Ukrainu Eiropas Savienībā,” skaidro Voika.
Viņa norāda, ka pirms pusotra gada diskusiju skaits un izpratne par šo tēmu bija daudz lielāka.
Voika arī atzīmēja, ka ir daudzas citas Eiropas Savienības dalībvalstis, kurām politiskā līmenī ar korupcijas jautājumiem nav klājies viegli, tostarp arī Latvijai.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad plaša mēroga korupcijas shēmas atklāšana Ukrainas enerģētikas nozarē ir nopietns trieciens valsts iekšpolitikai un starptautiskajai reputācijai, tā aģentūrai LETA sacīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sociālo zinātņu fakultātes lektore Elīna Vrobļevska.
Viņa uzsvēra, ka šajā lietā iesaistīto personu loks un to ciešā saikne ar Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim pietuvināto uzņēmēju Timuru Mindiču neliecina ne par ko labu.
Pēc pētnieces teiktā, notikušais ir jo īpaši satraucošs laikā, kad Krievija mērķtiecīgi turpina triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un valstij jānodrošina stabila elektroapgāde.
“Tieši uzņēmumā, kurš par to rūpējas, atklāta tik augsta līmeņa korupcija,” sacīja Vrobļevska, norādot, ka tas būtiski ietekmē sabiedrības noskaņojumu un Ukrainas iekšpolitisko stabilitāti.
Eksperte atzīmēja, ka gadījumam būs starptautiskas sekas. Lai arī Eiropas Komisija nesen pozitīvi novērtējusi Ukrainas progresu reformās, “šāda mēroga skandāls noteikti raisīs jautājumus par valsts uzņēmumu pārvaldību un kopējo situāciju korupcijas jomā”, viņa sacīja.
Vrobļevska arī atgādināja, ka vasarā Zelenskis mēģināja ierobežot pretkorupcijas iestāžu darbību, un tas izraisīja negatīvu reakciju sabiedrībā un starptautiski.
Pētniece uzsvēra, ka korupcijas ēna Ukrainai seko jau ilgstoši un šādi gadījumi tikai pastiprina Rietumu sabiedroto bažas. “Šādi skandāli noteikti palielinās spiedienu uz Ukrainu stiprināt kontroles mehānismus. Tie, visticamāk, neapturēs militārā atbalsta sniegšanu, bet prasības pārvaldības uzlabošanai kļūs stingrākas,” sacīja Vrobļevska.
