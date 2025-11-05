Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē novembrī tērpjas gaismas un svētku rotā 0
Latvijas valsts mežu (LVM) dabas parks Tērvetē Latvijas dzimšanas dienu jau tradicionāli sagaida ar izgaismotām meža takām, valsts karoga krāsās tērpušos skatu toni un dažnedažādām aktivitātēm kā lieliem, tā maziem parka apmeklētājiem. “LVM dabas parkā Tērvetē novembris ir patriotiskais mēnesis un mūsu lielā tēma ir “Mana Latvija, mana atbildība”. Aicinām gan 11., gan 18. novembrī, tāpat arī pārējās dienās, doties parka takās un baudīt dabas sniegto mieru,” saka LVM dabas parka Klientu apkalpošanas vecākā speciāliste Lilita Kauste.
Rūķīšu mežā 11. un 18.novembrī parka mazie apmeklētāji ir laipni gaidīti Rūķu sētā, skaistā apsildāmā guļbaļķu ēkā, kurā tik patīkami pēc pastaigas pa parku apsildīt nosalušos degunus un aprunāties ar rūķu saimi par Latvijas vērtīgāko dabas resursu – mežu un visām labajām lietām, ko tas mums dod. “Bērni varēs izveidot arī katrs savu koka meistarstiķi ar Latvijas simboliku un tam piestiprinātu magnētiņu, paņemt to līdzi, pasildīt rokās un sajust meža spēku,” saka Lilita Kauste.
“Būs arī silta tēja, tā kā visi var ņemt savus piknika groziņus un baudīt tajos līdzpaņemtos gardumus Rūķu sētas siltumā. Noteikti jāizstaigā arī Rūķīšu meža Rūķu ciematiņš ar tā mazajām mājiņām, kuras bērni var izložņāt, un Rūķu pilsēta ar tās vairāk nekā 40 krāsainiem namiņiem. Turpat atrodas arī skatu tornis, kurā var uzkāpt un paskatīties uz mežiem. Tērvetē valdošā suga ir priede, tā kā var papriecāties par priežu silu. Var aizstaigāt līdz Pasaku mežam, kurā mājvietu radusi rakstnieces Annas Brigaderes pasaku lugu valstība. Protams, kursēs arī vilcieniņš, kurš izvedīs no meža visus, kas būs noguruši pēc novembra pastaigām.”
Parka taku gaismiņu valstība
Novembris ir pagrieziens uz gada tumšo laiku un domas tā vien tiecas uz gaismu un gaišumu. Tādēļ arī parka mežs tiks izgaismots un visi interesenti varēs doties trīs kilometru garā pārgājienā pa gaišām meža takām. Kā stāsta Lilita Kauste, gaismiņu takas LVM dabas parkā Tērvetē šogad būs jau trešo gadu. “Mēs tās vienkārši pagarinām – ja pagājušogad tās bija apmēram divu kilometru garumā, tad šogad tām ir gandrīz kilometrs klāt. Novembrī jau pēc pieciem pēcpusdienā ir tumšs, bet trīs kilometru garumā rūķīšu meža teritorija tiks skaisti izgaismota ar lampiņu virtenēm. Mežs gaismosies līdz astoņiem vakarā. Tornis jau ir izgaismots un laistās Latvijas sarkanbaltsarkanajās krāsās,” stāsta Lilita Kauste.
Decembris nāk ar Ziemassvētku tēmu
Decembri ar gaismas šovu, īpašās noskaņās izgaismotu mežu un mājražotāju svētku tirdziņu jau ceturto reizi ieskandinās Gaismas svētki. Tā kā gada tumšajā laikā ikviens vēlamies sasmelties gaismu, tad, augot interesei par šiem svētkiem, tie tiks piedāvāti apmeklētājiem nu jau divas dienas, 5. un 6. decembrī.
Kā tradicionāli ierasts LVM dabas parks Tērvetē aicina izglītības iestādes pieteikt bērnus uz Ziemassvētku pasākumiem. “Decembrī mums ir Ziemassvētku tēma, esam izsludinājuši un vēl uz Ziemassvētku pasākumiem var pieteikties gan pirmsskolas vecuma bērni, gan skolēni. Pirmsskolas vecuma bērniem izsludinātas Ziemassvētku darbnīcas un grupai, iepriekš piesakoties, ir iespēja divas stundas pavadīt kopā ar rūķu saimi. Šī gada lielā tēma ir “Ziemassvētku smaržu varā”, tādēļ valdīs aromāti, kas mums asociējas ar Ziemassvētkiem. Speciālā darbnīcā katrs varēs radīt brīnumnūjiņu no smilšu mīklas – garšīgu un smaržīgu brīnumu, ko paņemt līdzi no meža. Būs arī koka meistarstiķu darbnīcas ar Ziemassvētku tematiku un ar ziemas saulgriežiem saistītajām latviskajām tradīcijām, būs arī Ziemassvētku vecītis.
Savukārt skolēniem būs Ziemassvētku pārgājiens trīs stundu garumā ar noslēgumu Pasaku meža Vides mājā. Pēc pastaigas meža takās te visi varēs sasildīties, atģērbties, pētnieciskajā darbnīcā ar mikroskopiem papētīt dažādas dabas lietas, kā arī padarboties ar āmuriņiem, koka lietām un seniem galdniecības instrumentiem. Tāpat būs iespēja piedalīties kulinārijas meistarklasē un noslēgt to visu ar pikniku dabā un desiņu cepšanu. Savukārt mazuļi varēs padarboties pie Rūķu saimes, aizčāpot līdz Rūķu pilsētiņai, tad iesēsties vilcieniņā un atbraukt atkal atpakaļ,” par gaidāmajiem decembra pasākumiem stāsta Lilita Kauste.
Protams, darbosies arī bērnu tik iemīļotais “Ziemassvētku pasts”. “Jau pēc 18. novembra aicināsim bērnus rakstīt vēstules Ziemassvētku vecītim, ar kuru esam tik ļoti sadraudzējušies, ka katrs bērns, kurš Tērvetē viņam uzrakstīs vēstuli, saņems individuālu un personalizētu atbildi. Mums ir ļoti liels prieks, ka katru gadu izdevies iepriecināt vairāk kā 100 bērnus. Tā ir tāda sirdi sildoša un ļoti jauka aktivitāte. Ik gadus saņemam arī daudzas vēstules no vecākiem un bērniem. Šī lieta tiešām bērniem tiešām ļoti patīk, un viņi ļoti priecājas par vēstulēm, uz kuriem tiek ļoti individuāli atbildēts.”
Gads bijis notikumiem bagāts
Lilita Kauste teic, ka laiks paskrējis kā vēja spārniem un ir liels prieks, ka parks atguvies pēc abām pagājušo gadu vētrām, kuras LVM dabas parkam Tērvetē nodarīja lielus postījumus. “Viss ir sakārtots, kāpnes, kāpņu margas un tilti salaboti un papildus parka takās vēl nākušas klāt kāpelēšanai paredzētas virvju tīklu koka konstrukcijas. Tās veidotas kā vides elementi un ienes mežā ne tikai tādu rotaļību, bet arī krāsainību, jo šīs koka konstrukcijas ir papildinātas ar krāsainiem striķiem kāpelēšanai un rāpošanai, lai ātrāk un jautrāk aizkļūtu līdz parka tematiskai daļai.
Liels darbs ieguldīts arī “Kurbada zemē”, kuru vētra skāra īpaši neganti. Kā stāsta Lilita Kauste, uzsākta Tarzāna tīklu parka atjaunošana jaunā veidolā, un jau nākamgad tas tiks atvērts apmeklētājiem. Arī velo trase nākamgad priecēs ar jaunām koka rampām, bet vislielākais gandarījums ir par jauno apmeklētāju centru ar skatu torni un ļoti ērtu stāvlaukumu 600 transporta vienībām, kā arī visiem tik aktuālo ērto piknika zonu un visu jauno labiekārtoto teritoriju. “Komplekss jau nākamgad būs pieejams apmeklētājiem un mēs ļoti priecājamies, ka paralēli vētru seku likvidēšanas pasākumiem būsim noslēguši arī šīs te lielās būvniecības lietas,” Lilita Kauste ir gandarīta par paveikto.
Arī parka apmeklētāju plūsma atjaunojusies pirmsvētras perioda līmenī. “Šogad atkal būsim sasnieguši 150 tūkstošus apmeklētāju, kas ir mūsu jau vairāku gadu patīkamais sasniegto apmeklētāju skaits un, iespējams, pat būsim to pārsnieguši. Skatīsimies, cik Latvijas iedzīvotāju vēlēsies doties pie mums gada tumšajos mēnešos, bet mēs visus ļoti gaidīsim. Gandrīz puse no apmeklētāju skaita ir ārvalstu tūristi, visvairāk apmeklētāju ir no tuvējām kaimiņvalstīm, galvenokārt lietuvieši, bet ļoti jūtama arī igauņu interese par mūsu parku, tāpat arī skandināvu un vācu tūristu interese. Lielā mērā par to jāpasakās lietuviešiem, jo viņi ļoti komunicē savā starpā un nodod šo informāciju arī tālāk.”
Lilita Kauste arī pauž, ka Lietuvā veiktas vairākas mārketinga aktivitātes kaimiņvalsts auditorijas uzrunāšanai, īstenotas reklāmas kampaņas kā arī noritējis darbs ar influenceriem un blogeriem gan no Lietuvas, gan arī Igaunijas. Tas viss devis rezultātus, jo, kā stāsta LVM dabas Klientu apkalpošanas vecākā speciāliste, šogad redzams, ka igauņi braukuši lūkot ne tikai Vidzemi, bet devušies arī uz Latvijas dienvidiem, uz Zemgali, un viens no viņu iecienītākajiem galamērķiem bijis tieši LVM dabas parks Tērvetē.