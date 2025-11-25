Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie? 0
Saskaņā ar numerologu atziņām, kas publicētas ziņu portālā Parade, ir četri datumi, kuros dzimušie cilvēki visbiežāk izceļas ar augstu IQ un īpaši attīstītu loģisko domāšanu.
Vai esi viņu vidū?
Vērts atcerēties, ka numeroloģija, astroloģija, taro un citas līdzīgas prakses balstās uz senām tradīcijām un ticējumiem un tiek izmantotas galvenokārt izklaides vai pašizziņas nolūkos.
3. datums
Šie cilvēki alkst pēc zināšanām un nepārtraukti vēlas mācīties. Viņiem patīk intelektuāli izaicinājumi un dziļas, filosofiskas diskusijas.
Viņi augstu vērtē patstāvīgi iegūtas zināšanas un labprāt attīsta sarežģītas idejas, lai tās ieviestu sabiedrībā. Viņu idejas bieži kļūst par dzinējspēku progresam.