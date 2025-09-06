Foto: Freepik.com

Esi piesardzīgs! Šajos 4 datumos dzimst ļoti “bīstami”, bet lojāli cilvēki 0

LA.LV
11:33, 6. septembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ir cilvēki, kuru klātbūtne liek telpas atmosfērai mainīties – viņi ienāk, un šķiet, ka ap viņiem rodas īpaša enerģija, kas pievelk, bet reizē liek nedaudz būt piesardzīgiem. Šāda pievilcība un spēks parasti nav nejaušība, un bieži vien tieši dzimšanas datums tiek uzskatīts par iemeslu, kāpēc cilvēkam ir tik neatvairāma harizma un spēcīgs raksturs.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju 78
Lasīt citas ziņas

Viņu “bīstamā” puse ir spēja virzīties pa dzīvi ar tādu precizitāti un pārliecību, ka dažreiz tā var biedēt citus. Viņiem ir skaidra mērķa izjūta, un viņi nevilcināsies pārtraukt attiecības ar cilvēkiem, kas kavē viņu virzību uz priekšu.

Viņi sevī apvieno ambīcijas, mērķtiecību un spēju ietekmēt citus, un tieši tāpēc sabiedrībā bieži tiek uztverti kā apbrīnas, bet reizē arī baiļu iemiesojums. Ja centīsies nodarīt pāri viņu tuvajiem, viņi darīs visu, lai aizsargātu savējos, un neatstās nevienu pāridarījumu bez atbildes.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
Veselam
No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Kokteilis
Viņu intuīcija ir patiesi spēcīga: nekad neignorējiet padomus, ko saņemat no cilvēkiem, kas dzimuši šajos datumos
Kokteilis
Likteņa skūpsts: cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.