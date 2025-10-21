Foto: Pexels

Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa 0

LA.LV
22:00, 21. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Katrai zodiaka zīmei ir savs unikāls raksturs, un attieksme pret dzīvi var svārstīties no neizsīkstoša optimisma līdz nosliecei uz īgnumu. Balstoties uz astroloģiskajiem raksturojumiem, piedāvājam 12 zodiaka zīmju sarakstu, sakārtotu no visoptimistiskākās līdz tai, kas visbiežāk var šķist īgnuma vai skepticisma kalngals.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums?
Kokteilis
Ieteikums, kā kļūt laimīgam, gudri izmantojot savas zodiaka zīmes rakstura īpatnības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.