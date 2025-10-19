“Tagad skaidrs, kāpēc valdošajiem Ogrē nepatīk!” Hermanis pirmo reizi publiski izsakās par Helmani 0
Vakar Alvis Hermanis sociālajā medijā “Facebook” paziņojis, ka veido jaunu kustību/partiju. Tās pagaidu nosaukums – “Bez partijām”. Egils Helamanis ir ilggadējs Ogres mērs, kurš pēc savainošanās Ukrainā kara zonā, kopš vasaras nav bijis darbā domē. Tagad abi ir satikušies un Hermanis Ogres mēram velta publiskus atzinuma vārdus!
“Šodien pirmoreiz ciemojos Ogrē. Sajūta, ka esmu bijis ārzemēs. Tagad skaidrs, kāpēc valdošajiem tur nepatīk. Jo tur cilvēki uzbūvējuši mazu ideālo Latviju. Tāpat kā mēs JRT. Pa labi tas ir Helmanis, un pa kreisi – tas ir Hermanis. Vai otrādi. Nav svarīgi,” Hermanis raksta.
Partijas dalībnieki vēsta: “Mēs, Armands Broks, Alvis Hermanis, Guntars Vītols, Didzis Šmits, Pēteris Sproģis, ar šo darām zināmu, ka esam apvienojušies ar nodomu radīt jaunu politisku kustību/partiju, kuras galvenais mērķis ir mainīt vēlēšanu likumu, izbeidzot partiju diktātu, un pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balso par konkrētiem cilvēkiem un nevis partiju listēm.
Hermanis pats publicējis atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pēc šī paziņojuma par došanos politikā.
Visbiežāk uzdotie jautājumi sakarā ar “Bez partijām” nākšanu klajā:
Jautājums: Kas tie par dīvainiem cilvēkiem tai jūsu sarakstā?
Atbilde: Šai gadījumā svarīgs ir vēstījums (mainīt vēlēšanu likumu), nevis mūsu personālijas. Jo, – kad likums tiks izmainīts, mēs paši sevi atlaižam un ejam mājās.
Jautājums: Vai nav jāmaina Satversme, lai mainītu vēlēšanu kārtību?
Atbilde: Juristi saka, ka nav vis. Satversmē par partijām nekas nav rakstīts. Pietiek ar vairākumu (51 balss).
Jautājums: Kā pieņemt Saeimā lēmumus un izvairīties no haosa, ja nav partiju un koalīciju?
Atbilde: Jaunajā bezpartejiskajā Saeimā (tāpat arī valdībā) par katru priekšlikumu, ideju vai kandidatūru notiek balsošana pēc Vatikāna metodes – pēc katras balsošanas kārtas atkrīt mazāk balsu saņēmušais. Uzvar tas, kas beigās no 2 pāri palikušajiem vinnē. Piemēram.
Jautājums: Kā notiks Saeimas vēlēšanas?
Atbilde: Jau pusgadu kopā ar ekspertiem gatavojam analīzi un pētījumu par citu valstu pieredzi un iespējamiem variantiem. Mums ir arī izstrādāts priekšlikums apspriešanai. Skaidrs, ka kandidātus varēs pieteikt tieši, bez partiju starpniecības. Kandidāti tiek sarindoti vienā biļetenā bez partiju listēm. Katrā apgabalā, piemēram, ievēl 5-7 deputātus. Vēlētājs VEIDO PATS SAVU SARAKSTU! Savā vēlēšanu iecirknī saņemis VIENU BIĻETENU (nevis partiju listes), viņš atzīmē sev tīkamos. Deputātu kandidāti būs sarindoti alfabētiski un pievienots FOTO.
Bet par visiem variantiem vēl varam diskutēt.
Jautājums: Kā varēs kļūt par kandidātu, ja partija neizvirza?
Atbilde: Par kandidātu var kļūt savācot noteiktu skaitu vēlētāju parakstus (piemēram – 200)
Jautājums: Kā “Bez partijām” plāno reģistrēties, ja jaunu partiju dibināšanas termiņš ir nokavēts?
Atbilde: Mēs varētu pašreizējā Saeimā iesniegt vēlēšanu likuma grozījumus, kas atceļ 12 mēnešu ierobeżojumu jaunai partijai (kurus partijas uzradīja baidoties no konkurentiem). Ja viņi to atsaka, – tātad viņi spiež politiski aktīvos Latvijas pilsoņus izvēlēties viltīgos ceļus. Piemēram, būvēt šo partiju uz kādas citas partijas bāzes.
Jautājums: Kā izvairīties no korupcijas, lai neuzpirktu atsevišķos politiķus?
Atbilde: Tik lielu deputāti baru un katru atsevišķi ir diezgan neiespējami korumpēt. Katrā ziņā, daudz grūtāk nekā uzpirkt 3 partiju vadību.
Šis paziņojums reti kuru atstājis vienaldzīgu, jo gan pats Hermanis kā viedokļu līderis ir stingrs savā nostājā un vērtējumā, gan arī viņa partijas biedri ir sabiedrībai labi zināmi.