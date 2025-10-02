Attēlam ir ilustratīva nozīme
Attēlam ir ilustratīva nozīme
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Garās distances izturības testi ļauj precīzi noteikt, kuras automašīnas patiešām ir izturīgas un uzticamas. Vācu ekspertu jaunākā vērtējuma rezultāti ir pārsteidzoši.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Tā dēvētais ilgtermiņa tests ir viens no nopietnākajiem auto uzticamības pārbaudījumiem. Tā laikā mašīna gada laikā nobrauc 100 000 kilometru. Tas atbilst vidējam astoņu gadu nobraukumam intensīvos apstākļos: pilsētā, kalnos un uz ātrgaitas šosejām.

Visi defekti un servisa apmeklējumi tiek rūpīgi dokumentēti, lai sniegtu objektīvu novērtējumu par automobiļa faktisko izturību.
CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

Vācijas auto izdevumi, tostarp Auto Bild , ir veikuši jau vairāk nekā simts šādu testu. Jaunākie rezultāti izrādījušies īpaši pārsteidzoši, jo vairāki populāri auto modeļi ar šķietami nevainojamu reputāciju uzrādīja nopietnus trūkumus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zināms, cik bieži rudenī jāmazgā automašīna, lai izvairītos no rūsas un dārgiem remontiem
Odometru grozītāji dzīvo, cepuri kuldami. Aplēsta to aptuvenā “peļņa”
Autoservisi par to klusē: viens vienkāršs triks, kas ļaus riepām kalpot gadiem ilgi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.