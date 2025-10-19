Foto: Ekrānuzņēmums / Zane Burnicka/ Facebook

“Pirmo sēru periodu ar raudāšanu ik dienu jau esmu pārvarējusi!” Aktrise Burnicka nāk klajā ar bēdīgu ziņu 0

18:39, 19. oktobris 2025
“Liktens ir lēmis, ka man ir jādodas prom no dzīvokļa, kur mana ģimene ir mitusi kopš 1936.gada. Pirmo sēru periodu ar raudāšanu ik dienu jau esmu pārvarējusi,” sociālajos tīklos raksta iemīļotā aktrise Zane Burnicka.

“Pat esmu atradusi citu mītnes vietu, kur varēšu pārcelties ar visām savām pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu mēbelēm. Jā, divreiz dārgāk, jā – man saka, lai metu ārā tās vecās grabažas. Bet es nevaru.

Jā, es jūtos kā arhivāre, kas vienīgā jūt to saikni ar to dīvānu, uz kura sēdēja mani vecvecvecāki tieši šajā vietā.

P.S. meklēju seno mēbeļu atjaunotāju.
P.P.S. mēbeļu atjaunošanu es pati izmācījos, bet to seno arodiņu ar atsperēm gan neprotu.

Mīļais, labais meistar, atsaucies!” viņa stāsta.

Komentāros cilvēki izsaka līdzjūtību, jautā, kas noticis, uz ko aktrise atbild, ka “nams ir pārdots un jaunais īpašnieks vairs nepagarina īres līgumus…. bet var izpirkt dzīvokli. Tiesa, banka manos gados nedod 120 tūkstošus!”

