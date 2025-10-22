Saeimas komisija dod zaļo gaismu īpašiem testiem pirms koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas 0
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā trešdien atbalstīja Satiksmes ministrijas priekšlikumu (SM) ieviest alkohola vai citu apreibinošu vielu reakcijas testu pirms koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas.
SM pārstāvji komisijā piedāvāja noteikt, ka koplietošanas pakalpojumu sniedzējam pirms pakalpojuma sniegšanas elektroniskajā aplikācijā vai mājaslapā jāīsteno pakalpojuma saņēmēja vecuma pārbaude un jāpārliecinās par attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamību, kā arī jāīsteno pakalpojuma saņēmēja reaģēšanas spēju pārbaude alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes kontrolei.
Vienlaikus SM piedāvāja noteikt, ka reakcijas testu veic “pašvaldības noteiktajā laikā”, taču deputāti pēc diskusijām nolēma šos trīs vārdus no priekšlikuma svītrot, līdz ar to SM priekšlikumu pārveidojot par komisijas priekšlikumu.
Tāpat komisijā netika atbalstīts deputātu Jāņa Vitenberga (NA) un Artūra Butāna (NA) priekšlikums aizliegt koplietošanas skrejriteņu izmantošanu nakts laikā, kuru deputāti pamatoja ar lielo iereibušo lietotāju īpatsvaru naktīs. Vienlaikus deputāts Amils Saļimovs (“Stabilitātei”) rosināja padomāt par nepieciešamību ieviest koplietošanas skrejriteņu pakalpojuma sniegšanas aizliegumu periodā no 1. decembra līdz 1. martam.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija arī trešdienas komisijas sēdē nespēja pabeigt grozījumu Ceļu satiksmes likumā sagatavošanu trešajam lasījumam un nolēma turpināt likumprojekta skatīšanu kādā no nākamajām sēdēm.
LETA jau vēstīja, ka SM steidzamības kārtā virza grozījumus regulējumā, nosakot pašgājēju velosipēdiem obligātu reģistrāciju, obligātu obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanu, kā arī aizliegumu braukt pa ietvēm un prasību lietot aizsargķiveri.
SM ieskatā nošķīrums starp velosipēdu un pašgājēju velosipēdu būtiski uzlabotu ceļu satiksmes drošību, jo ļautu piemērot diferencētu satiksmes organizāciju, piemēram, attiecībā uz atļauto ātrumu, pārvietošanās vietu (brauktuve, ietve, velojosla) un nepieciešamajām drošības prasībām, piemēram, obligāta aizsargķiveres lietošana, vadītāja apliecība un citi.
SM piedāvātie grozījumi Ceļu satiksmes likumā pēc būtības arī paredz pašgājēju velosipēdu obligātu reģistrāciju, kā arī papildu prasību – nodrošināt pašgājēju velosipēdiem OCTA. Tā kā pašgājēju velosipēdi ir pielīdzināmi motorizētiem transportlīdzekļiem (netiek izmantots cilvēku muskuļu spēks), tad ir pamatoti un samērīgi noteikt, ka uz tiem attiecināmi papildu pienākumi – reģistrācija un OCTA.
Pašgājēju velosipēdi ar lielāku jaudu un masu var nodarīt līdzvērtīgus zaudējumus, īpaši, ja tie pārvietojas pa ietvēm vai tiek izmantoti bez apdrošināšanas. Tādējādi prasība nodrošināt pašgājēju velosipēdiem OCTA pasargā gan cietušos, gan transportlīdzekļa īpašnieku no finansiālām sekām negadījumā.