“Tas arī par kaut ko liecina…” Hermanis izceļ vienas pilsētas vadītāju, kas vēl nav atbalstījis viņa politiskās ambīcijas 0
“Kopš sestdienas, kad tika publiskota kustība “Bez partijām”, ar mums (tai skaitā ar mani personīgi) ir sazinājušies un izteikuši atbalstu vairāki Latvijas pilsētu vadītāji,” vietnē “Facebook” ierakstu sāk Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, kurš nesen paziņoja, ka veido jaunu kustību/partiju. Viņš savā jaunākajā ierakstā vērš uzmanību, ka kādas pilsētas vadītājs viņam vēl nav piezvanījis.
“Lembergs tikai kaut kā nezvana. Tas arī par kaut ko liecina. Jo manipulācijas ar visādu partiju politbirojiem mūsu plāns izslēdz.
Visiem labi redzams, ka atsevišķās pilsētās (Ogre, Liepāja, Valmiera, Kuldīga, Cēsis un citur) tiek būvētas “mazās ideālās Latvijas” modeļi, pie tam veiksmīgi. Un kā jūs domājat – kāpēc viņiem tas sanāk labāk nekā Siliņai ar Briškenu valsts mērogā?” viņš turpina.
Komentāros pats ieraksta autors arī publicējis atbildi: “Pareizā atbilde: tāpēc, ka ārpus Rīgas pašvaldībās ļaudis vienmēr balsojuši nevis par partijām, bet konkrētām personām. Tieši to piedāvā “Bez partijām” valsts mērogā.”
“Nu, Lembergu Jūs, Hermaņa kungs, galīgi nevietā pretstatījāt savai “partijai”. Lembergs kā reiz, ir šāda konkrēta personība, par kuru gadiem balsojuši pašvaldības ļautiņi. Mūžīgais smaidiņš, jaukā vīreļa harizma un, lūk, persona, kas ilgi un netraucēti valdījusi pašvaldībā teju kā kronēts ķeizars. Jo po*ig taču par izglītības līmeni, godaprātu un citiem “sīkumiem”, galvenais, ka konkrēta persona..” raksta viens no komentētājiem.
Cits piebilst: “Man arī kādreiz likās, ka viss kas ir jāizdara, ir jāizspārda tas Iršu pūznis, kurš ir tur, kaut kur…! Bet pēc laika nāksies saprast, ka tu iršu pūznī dzīvo. Šobrīd par to nav jādiskutē, jo ir enerģijas pieplūdums un emocijas, bet variet šo iegrāmatot un atgriezties lai pārlasītu pēc 5 gadiem. 100% garantēju! Ar iršiem iršus neizspārdīsi.”
“Tāpēc, ka Cēsis, Valmieru, Liepāju, Kuldīgu vada gudri, iedzīvotāju vajadzības izprotoši, kultūrā auguši latvieši. Ogre tomēr atšķiras,” spriež vēl kāda komentētāja.
Jau ziņojām, ka Alvis Hermanis iepriekš pavēstīja, ka kopā ar Armandu Broku, Guntaru Vītolu un Didzi Šmitu, kā arī Pēteri Sproģi apvienojušies ar nodomu radīt jaunu politisku kustību/partiju, kuras galvenais mērķis ir mainīt vēlēšanu likumu, izbeidzot partiju diktātu, un pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balso par konkrētiem cilvēkiem un nevis partiju listēm.
Turklāt, par deputātiem ievēlētie pilsoņi drīkstēs vienlaicīgi strādāt savās profesijās un vadīt savus privātos uzņēmumus (kā pirmskara laikos). “Pašreizējā vēlēšanu kārtība nedod iespēju atlasīt maksimāli kompetentākos valsts pilsoņus, kuri būtu spējīgi pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai. Tāpēc šī sistēma būtu jāmaina,” viņš uzsvēra.