“Jums ir smuka depresija!” Cilvēki dalās ar amizantākajām frāzēm, kuras nācies dzirdēt, dodoties pie ārsta 3
Ne vienam vien cilvēkam ir nācies no ārstiem dzirdēt kādu neparastu frāzei, kas paliek atmiņā gan smieklīgā, gan dīvainā veidā. Sociālajā platformā “Threads” lietotāji dalās ar savām “pērlēm” – komplimentiem un izteikumiem no vizītēm pie dažādiem mediķiem, kas likušas pasmaidīt.
Linda sociālo mediju platformā “Threads” uzsāk interesantu diskusiju un raksta: “Komplimenti no ārstiem un medicīnas personāla dažreiz mēdz būt ļoti interesanti. Acu ārsts : Jums redze ir kā jaunam cilvēkam, tolaik man bija tikai 34. Ginekologs: jums ir maza, smuka dzemdīte ,vai tiešām pieci bērni iznēsāti?! Padalies ar savām pērlēm.”
Vairākus lietotājus šāds aicinājums uzrunāja un daudzi komentāru sadaļā labprāt padalījās ar dakteru sacītajām “pērlēm”.
Arī Inesei nācies dzirdēt ko specifisku: “Jums ir paveicies, Jums ir smuka, tīra depresija, bez trauksmēm!”
Lietotāja ar segvārdu @liesma123 papildina komentāru sadaļu: “Pec histeroskopijas – zināji ka tev ir sirds formas dzemde? Tik skaistu sirds formas dzemdi nebiju redzējusi.”
vēl kāda lietotāja dalās dzirdētajā: “Kobru rijot: “Cik jums skaists kuņģa ezeriņš! Nu pasakains!”😀 Par mazo, skaisto un kompakto dzemdi arī esmu vairākkārt dzirdējusi.:)”