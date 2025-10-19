Žurnāliste Elita Veidemane piedalās protesta akcijā iepretim Krievijas vēstniecībai pret Krievijas agresiju Ukrainā saistībā ar notikušo apšaudi Mariupolē.
Žurnāliste Elita Veidemane piedalās protesta akcijā iepretim Krievijas vēstniecībai pret Krievijas agresiju Ukrainā saistībā ar notikušo apšaudi Mariupolē.
Foto: LETA

“Turiet ciet savu muti!” Veidemane, satraucoties par Maestro, iekuļas publiskā strīdā 0

15:03, 19. oktobris 2025
Neskatoties uz cienījamo vecumu, Maestro Raimonds Pauls joprojām aktīvi piedalās koncertos. Arī pagājušajā svētdienā bija paredzēts, ka mūzikas namā Daile norisināsies koncertuzvedums “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados.” Taču tas negaidīti tika atcelts.

Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ koncertu nācās atcelt, un tas radīja pamatotas bažas un satraukumu daudzos Maestro talanta cienītājos – vai ar komponista veselību viss kārtībā?

Jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” izdevumā rakstīts, ka Maestro šobrīd vajadzīgs miers, bet jau nākamnedēļ viņš būšot runājams.

To žurnālam atklājusi kāda no Raimonda Paula ģimenes dāmām, kad “Privātās Dzīves” pārstāvji zvanījuši komponistam, lai noskaidrotu iemeslu koncerta atcelšanai.

Daudzi sabiedrībā pazīstami ļaudis šajās dienās velta Maestro laba vēlējumus. Viena no tām ir žurnālista Elita Veidemane, diemžēl viņas labie vārdi beidzas ar publisku strīdu sociālajā tīklā X.

