FOTO. “3 slepkavības 7 minūtēs!”, “Tā bija slepkavība grupā!” Bauskā atbalsta pikets Modrim, prasot atbildību no amatpersonām 194
Ziņa papildināta plkst. 15:22
Tas, kas Bauskas pusē notika 10.oktobrī, sacēlis kājās teju visu Latviju. Katram ir savas versijas par notikušo, savas pārdomas par to, kurš tad vainojams traģiskajā situācijā, kad tika nogalināti zīmola “Modra olas” īpašnieka Modra Konovalova trīs suņi – Bora un divi viņas kucēni – Bruno un ČipiĻipi.
Pēc notikuša pie Bauskas novada pašvaldības policijas ēkas, šodien tiek rīkots pikets, kurā piedalās aptuveni 200 cilvēku. Piketa organizatori norāda, ka mērķis ir atbalstīt nošauto dzīvnieku īpašnieku Modri, pieprasot pašvaldības policijas priekšnieka Egīla Gaiļa atlaišanu un notikušā rūpīgāku izmeklēšanu.
Kā novērojam, piketa apmeklētāji ieradušies, nesot līdzi ziedus un svecītes, kuras tiek izvietotas turpat zālājā, veidojot piemiņas vietu nošautajiem suņiem. Daudzi cilvēki ieradušies arī ar saviem mājdzīvniekiem.
Piketa dalībnieki skandēja dažādus saukļus, tostarp “Atlaist Gaili”, “Reālu cietumsodu slepkavām”, “Tā bija slepkavība grupā”, “Bauskas novads nav drošs”. Vairāki apmeklētāji izgatavojuši arī plakātus ar uzrakstiem, piemēram, “4 mēnešus jauns kucēns – agresīvs??? Kur beidzas saprāts un sākas nežēlība???”, “Sodīt slepkavas nevis kucēnus”, “Lodes vara nav Dieva griba”, “Izlietas asinis nesasmelsi”, “Suns ir ģimenes loceklis nevis mērķis” un citi.
Jāatzīme, ka pats Modris Konovalovs piketā netika manīts. Tomēr viņa atbalstītāji pulcējas, lai paustu savu sašutumu un solidaritāti. Starp piketa dalībniekiem novērota arī juriste un bijusī Rīgas domes deputāte Ieva Brante un modes mākslinieks Dāvids jeb Romāns Andrējevs.
Uzrunu teica arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA). Viņa teikto gan mēģināja pārbļaut sanākušie, kas pauda neapmierinātību ar novada mēra pausto.
Viņš apgalvoja, ka dienesta pārbaudē notikušais tiks izvērtēts pa minūtei. Vienlaikus Mačeks atzina, ka policijas darbinieki pieļāva kļūdu, saimniecības teritorijā ielaižot mednieku.
Politiķis arī mudināja nepieņemt priekšlaicīgus lēmumus un meklēt vainīgo. Pēc viņa paustā, pašlaik pret pašvaldības policijas darbiniekiem sociālajos tīklos tiek izvērsta mobinga kampaņa un viņiem tiek sūtītas dažāda satura draudu īsziņas.
Komentējot publiski izskanējušo informāciju, ka pašvaldībai nav līguma par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, Mačeks sacīja, ka tā nav taisnība, līgums ir un tas ir bijis spēkā arī notikušā dienā. Sarunā ar medijiem domes priekšsēdētājs atzina, ka atrast šī pakalpojuma sniedzēju gan ir bijis ļoti grūti.
Pilsētā brīžiem ir apgrūtināta satiksme.
Jau ziņots, ka saistībā ar pagājušajā piektdienā notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
VP turpina noskaidrot visus notikušā apstākļus. Tiklīdz būs iespējams, policija sola informēt par izmeklēšanas gaitu.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Notikumā bija iesaistīta arī organizācija “Dzīvnieku glābšanas dienests”. Tā ziņo, ka piektdien pēc plkst. 13 saņemts izsaukums par kādas mājas pagalmā esošiem trim agresīviem suņiem. “Diemžēl suņa īpašnieku mums izdevās noskaidrot gandrīz vienlaicīgi ar policistiem, kuri nolasīja mikročipus jau mirušajiem suņiem,” klāsta organizācijā. “Dzīvnieku glābšanas dienests” arī aicina suņu īpašniekus nodrošināt, lai viņu dzīvnieki neklaiņotu.
Pret trim pašvaldības policijas darbiniekiem sākta dienesta pārbaude, taču šie darbinieki turpina darbu.
, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.
Pēc Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Romānova rīkojuma ir saņemti paskaidrojumi no pašvaldības policijas darbiniekiem. Patlaban turpinās lietas apstākļu noskaidrošana un tiek vērtēts, vai pašvaldības policisti ir ievērojuši procesuālo darbību algoritmu.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, Valsts policijā (VP) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi. Savukārt Bauskas novada pašvaldība par datu noplūdi vērsīsies Datu valsts inspekcijā.
Bauskas novada pašvaldība arī uzsver, ka kategoriski nosoda personīgu fiziskas izrēķināšanās draudu izteikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem un viņu tuviniekiem, kas pēdējās dienās esot novērojama sociālajos medijos.
Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumus patlaban pilda priekšnieka vietnieks Aivars Vilciņš.
Portāla “Delfi” raidījumā “Kāpēc” Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), runājot par šo gadījumu Bauskā un citu Jēkabpilī, atzīmēja, ka saistībā ar citu līdzīgu gadījumu ieroču aprites noteikumi tika pārskatīti, lai saprastu, vai kaut kas nav labojams.
Siliņa akcentēja, ka sabiedrība no izmeklējošām iestādēm sagaida atklātāku rezultātu.
Pēc premjeres paustā, pirmšķietami Bauskas gadījumā ir bijuši vairāki pārkāpumi. Siliņa klāstīja, ka, uzzinot par notikušo, viņa sazinājās ar iekšlietu ministru, lai noskaidrotu, kāda ir situācija. Ministru prezidente secināja, ka suņus var nošaut tikai tad, ja dzīvnieki tiešām rada galēji bīstamu situāciju.
“Bija izsaukti dzīvnieku savaldītāji. Nesagaidot viņus, izsauca mednieku, kurš rīkojās pašvaldības policijas klātbūtnē. Skaidrs, ka ir pārkāpti visi nosacījumi. Ir jāskaidro, kurš un ko pārkāpa, taču arī pašvaldības policija atzina, ka pārkāpumi ir bijuši,” sacīja Ministru prezidente.