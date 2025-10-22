Astrologi atklāj noslēpumus: ko par tavu personību vēsta gadalaiks, kurā piedzimi 0
Lai gan daudzi uz astrologu atklāsmēm lūkojas skeptiski, izrādās, tajās var būt daļa patiesības. Ziņu portālā Unian vēstīts, ka Zemmelveisa Universitātes zinātnieki pierādījuši, ka gadalaikas, kurā cilvēks piedzimis, patiešām ietekmē personību.
Pētniece Ksenija Gonda aptaujāja 366 studentus un noskaidroja: starp dzimšanas mēnesi, temperamentu un pat dopamīna un serotonīna līmeni pastāv tieša saistība.
“Bioķīmiskajos pētījumos tika atklāts, ka gadalaiks, kurā cilvēks dzimis, ietekmē smadzeņu darbību un var noteikt noslieci uz atsevišķiem garastāvokļa traucējumiem,” viņa skaidroja.
Kurā gadalaikā esi dzimis tu?