"Tas ir sarežģīti!" Šlāpins šķīris trešo laulību

13:48, 19. oktobris 2025
Rakstnieks Ilmārs Šlāpins izdevis ceturto dzejas krājumu “Cilvēks bez noteikta dzīvesveida” un intervijā žurnālam “Santa” atklājis, ka šķīris trešo laulību.

Facebook viņam rakstīts “attiecību statuss – tas ir sarežģīti”.

Pirms diviem gadiem viņš 25. martā trešo reizi bija iestūrējis laulības ostā – par viņa sievu kļua ilggadējā draudzene, dzejniece un prozaiķe Inga Gaile.

Šlāpins ar Gaili, kura par viņu ir astoņus gadus jaunāka, draudzējas jau sen, tad abi savas attiecības noformēja oficiāli. Abiem aiz muguras ir bagātīga attiecību pieredze – Gaile savulaik bija precējusies ar dramaturgu Jāni Balodi, savukārt Šlāpinam aiz muguras divas laulības.

Šlāpina pirmā sieva bija režisore Krista Burāne – šajā laulībā dzimuši divi bērni –, bet par otro sievu kļuva Antonija Skopa, ar ko viņš kopā rosījās portālā “Satori”.

