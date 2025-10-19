“Veikalā ieraudzīju šo sievieti, pavēroju, tad neizturēju un piegāju klāt,” Sokolovs iepriecina tūkstošiem latviešu 0

kokteilis.lv
18:30, 19. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

“Pēc darba iebraucu veikalā un ieraudzīju tur šo sievieti. Ātri nofotografēju un apstājos netālu, lai pavērot. Viņa staigāja apkārt sieru stendam, skatījās sortimentu un galu galā paņēma rokās kaut kādu dārgo pa 16 eiro. Paturēja pāris sekundes un nolika atpakaļ vietā. Tad es neizturēju un pienācu klāt,” sociālajos tīklos raksta fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs. Viņš nereti publicē ikdienišķus ierakstus, šis daudzus aizkustinājis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Turiet ciet savu muti!” Veidemane, satraucoties par Maestro, iekuļas publiskā strīdā
Bijušais diplomāts: Savulaik līdzīgu kļūdu pieļāva Raimonds Pauls. Tautā mīlētais komponists nespēja pretoties lielas naudas vilinājumam 91
Hormons, kas traucē notievēt: 8 produkti, kas palīdz samazināt kortizola līmeni
Lasīt citas ziņas

Sākumā gribēju viņu kaut kā izjokot, bet nesanāca neko foršu izdomāt. Tāpēc vienkārši sasveicinājos. Tā sieviete ir mana mamma.

Tā ka viņai nebija pat groza rokās, padomāju, ka mamma tikai pēc siera iebrauca. Un es, ka kārtīgs dēls – teicu mammai, ka šodien es maksāšu – izvēlies visu ko vēlies! Man taču nav grūti mammai sieru nopirkt! Viņa ļoti sapriecājas, ka tik labu dēlu izaudzināja.

CITI ŠOBRĪD LASA
50 miljonu ēnā: vai “Rail Baltica” sapņu tilts pār Daugavu tā arī paliks nepabeigts?
Lato Lapsa: Tas, cik strauji un nekaunīgi notiek komunistiskās ideoloģijas normu atkalieviešana, pat man ir pārsteigums
VIDEO. “Citai sievietei viņš draudēja, ka izvaros viņas meitiņu!” Ukrainiete Olena sniedz interviju latviešiem par uzbrukumu Šveicē

Paņēma to dārgo sieru un teica, ka varam jau pie kases doties, jo vairs neko nevajadzēs.

Smaids ātri pazuda no manas sejas, kad sapratu, ka blakus gaitenī mammai bija noparkoti rati ar produktu kaudzi uz visu nākošo nedēļu. Nekas. Nu nav ko darīt. Solījums ir solījums. Mamma man ir tikai viena!” viņš mīļi atgādina.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Mani apčakarēja!” Sieviete ar slepeno kameru atmasko mājražotājus Vērmanes dārzā. Vai tas viss tiešām ir teātris?
Kokteilis
“Turiet ciet savu muti!” Veidemane, satraucoties par Maestro, iekuļas publiskā strīdā
“”Fujaki”, kuri nemāk uzvilkt prezervatīvu, tagad rakstīs vadlīnijas ginekoloģijā,” sievietes sašutušas par NA un LPV ieteikumiem pirms aborta veikšanas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.