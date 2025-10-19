“Veikalā ieraudzīju šo sievieti, pavēroju, tad neizturēju un piegāju klāt,” Sokolovs iepriecina tūkstošiem latviešu 0
“Pēc darba iebraucu veikalā un ieraudzīju tur šo sievieti. Ātri nofotografēju un apstājos netālu, lai pavērot. Viņa staigāja apkārt sieru stendam, skatījās sortimentu un galu galā paņēma rokās kaut kādu dārgo pa 16 eiro. Paturēja pāris sekundes un nolika atpakaļ vietā. Tad es neizturēju un pienācu klāt,” sociālajos tīklos raksta fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs. Viņš nereti publicē ikdienišķus ierakstus, šis daudzus aizkustinājis.
Sākumā gribēju viņu kaut kā izjokot, bet nesanāca neko foršu izdomāt. Tāpēc vienkārši sasveicinājos. Tā sieviete ir mana mamma.
Tā ka viņai nebija pat groza rokās, padomāju, ka mamma tikai pēc siera iebrauca. Un es, ka kārtīgs dēls – teicu mammai, ka šodien es maksāšu – izvēlies visu ko vēlies! Man taču nav grūti mammai sieru nopirkt! Viņa ļoti sapriecājas, ka tik labu dēlu izaudzināja.
Paņēma to dārgo sieru un teica, ka varam jau pie kases doties, jo vairs neko nevajadzēs.
Smaids ātri pazuda no manas sejas, kad sapratu, ka blakus gaitenī mammai bija noparkoti rati ar produktu kaudzi uz visu nākošo nedēļu. Nekas. Nu nav ko darīt. Solījums ir solījums. Mamma man ir tikai viena!” viņš mīļi atgādina.