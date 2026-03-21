35 gadi pēc neatkarības atgūšanas – un joprojām finansējam? Āboliņš cer, ka drīzumā krievu valoda radiostacijās vairs nebūs dzirdama
Krievijas karš Ukrainā un tās agresīvā rīcība likusi sabiedrībā pārdomāt daudzus jautājumus, tostarp arī par radiostacijām, kurās skan saturs krievu valodā. To TV24 raidījumā “Dienas personība” komentē Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Āboliņš uzskata, ka galvenā problēma ir tā, ka arī 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā joprojām tiek finansēts saturs krievu valodā.
Priekšsēdētājs to vērtē kā amorālu rīcību un uzsver, ka tā ir jāpārtrauc.
Viņaprāt, valstij skaidri jāpasaka “nē” krievu valodas finansēšanai, un viņš ir pārliecināts, ka tas arī notiks.
Plašāk skaties video!