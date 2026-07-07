Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon

“Esmu vīlies NATO!” Tramps samitu iesāk ar pārmetumiem un paziņo, ka ieradies tikai viena cilvēka dēļ 0

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LETA
17:36, 7. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps, ierodoties Ankarā uz alianses samitu, otrdien atkārtoti paziņojis, ka ir ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu.

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Kopīgā preses konferencē ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu uz jautājumu, vai viņš ir apmierināts ar Eiropas sabiedroto progresu, palielinot savus aizsardzības izdevumus, Tramps atbildēja: “Esmu ļoti vīlies NATO, un atklāti, ja [samits] nenotiktu Turcijā, kur mans draugs ir ļoti spēcīgs līderis (..), es, iespējams, nebūtu piedalījies.”

Viņš piebilda, ka kara laikā pret Irānu izturēšanās pret ASV nav bijusi laba un sabiedrotie nav snieguši Vašingtonai atbalstu.

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Tajā pašā laikā Tramps atkārtoti uzsvēra, ka ASV neviena palīdzība neesot vajadzīga, vienlaikus vaicājot, kāpēc ASV ieguldījusi triljoniem dolāru, lai aizsargātu Eiropu pret Krieviju, neko pretī nesaņemot.

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