Foto: LETA
Foto: LETA
Latvijas Televīzijas ēka Zaķusalā.

Latvijas Televīzijas ēkā Zaķusalā iespēris zibens – bojātas vairākas tehniskās iekārtas 15

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LA.LV
9:38, 7. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ziņa precizēta plkst. 11.19.

Portāla LA.LV rīcībā nonākusi anonīma un publiskajā telpā vēl neizskanējusi informācija, ka pagājušās nedēļas nogales negaisa laikā zibens spēriens skāris Latvijas Televīzijas ēku Zaķusalā.

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Anonīmajā ziņā tika vēstīts par iespējamiem tehniskiem bojājumiem, līdz ar to bija svarīgi noskaidrot, cik nopietni ir bojājumi, un vai tie jau neietekmē vai tuvākajā laikā neapdraudēs LTV un Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) platformu tiešraides, kas ir kritiski svarīgas sabiedrības informēšanai.

Lai noskaidrotu, vai bažām ir pamats un vai televīzijas skatītājiem jārēķinās ar iespējamiem traucējumiem, LA.LV operatīvi sazinājās ar LSM pārstāvjiem.

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Situāciju skaidro LTV Korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele:

“Informējam, ka zibens izlādes rezultātā Zaķusalas ēkā tika bojātas dažas ar apraidi nesaistītas tehniskās iekārtas. Notikušais nav ietekmējis Latvijas Sabiedriskā medija spēju nodrošināt nepārtrauktu apraidi, tiešraides un satura veidošanu.

Naktī uz svētdienu un visas svētdienas garumā Latvijas Sabiedriskā medija tehnoloģiju, IT un infrastruktūras komandas strādāja pie bojājumu apzināšanas, seku novēršanas un sistēmu darbspējas atjaunošanas.”

Jāatgādina, ka šī nav pirmā reize, kad dabas stihijas pārbauda Zaķusalu. Pērn, jūlija vidū, kad Rīgu pārsteidza spēcīgs negaiss ar pamatīgām lietusgāzēm, kādam aculieciniekam sociālajā tīklā “X” izdevās nofilmēt unikālus kadrus, kuros redzams spožs un tiešs zibens spēriens Zaķusalas televīzijas tornī.

Zibens
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