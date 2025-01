FOTO. 9 baisākās modes tendences vēsturē Ieteikt 11







Gribas ticēt, ka cilvēce stabili virzās uz sevis pilnveidošanu. Mēs aizvien vairāk piedomājam pie tā, kā rūpējamies par sevi un citiem, lai gan bieži vien atgriežamies pie vecajām kļūdām. Tieši šī iemesla dēļ esam apkopojuši TOP 9 lielākās kļūdas modes vēsturē, lai nākotnē tās vairs nepieļautu.

Reklāma Reklāma

Grandžs (1990. gads)



Šis “modes kliedziens” ietekmējās no vīrieša, kurš sarakstīja dziesmu ‘I Hate Myse lf And I Want To Die’ (Es sevi ienīstu un gribu nomirt). Tas neizcēlās ar spilgtām krāsām un izsmalcinātiem izšuvumiem, gluži pretēji. Jebkāds T-krekls, džinsu bikses un džemperis ar caurumiem, vēlams, netīrs un novalkāts – tāds bija šis stils. Grandžs bija katra pusaugu zēna stils, tāpēc arī ceram, ka pasaule no tā ir izaugusi.