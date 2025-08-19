“Mani uzaicināja uz ballīti pie Leonardo Di Kaprio mājās… tas, ko pieķēru Holivudas superzvaigzni darām, bija dīvaini,” atklāj dziedātāja 0
Dziedātāja Diāna Vikersa atklājusi dīvainu lietu, ko redzējusi Leonardo Di Kaprio darām, kad tika uzaicināta uz ballīti Holivudas aktiera mājās, raksta DailyMail.com.
34 gadus vecā dziedātāja šo stāstu pastāstīja savā jaunajā podkāsta epizodē. Diāna raksturoja Oskara laureātu kā tipisku “Holivudas vīrieti, kurš ir tik slavens un bagāts, ka gluži kā bērns, nekad nevēlas pieaugt!”
“Viens no viņa draugiem mani uzaicināja uz viņa māju. Es domāju, ka tā būs ballīte. Bet beigās vienkārši sēdēju kopā ar viņu un skatījos televizoru. Tas bija ļoti, ļoti dīvains brīdis.”
Diāna pieļauj, ka viņa bijusi tikai viena no daudzajām jaunajām sievietēm, ko Leo draugi atveduši uz viņa māju.
“Es domāju, ka viņam ir sava sistēma,” viņa skaidroja. “Leo, protams, visu vada – un ap sevi pulcē pievilcīgus puišus, kuri visi meklē izklaidi. Šie pievilcīgie puiši tad sameklē viņam skaistas sievietes – tas ir ļoti aizdomīgi.
Holivudā tā notiek bieži. Šiem vīriešiem ir tik daudz slavas un varas, un viņi nevēlas pieaugt. Viņi vienkārši grib nepārtraukti būt skaistu dāmu sabiedrībā. Patiesībā tas ir diezgan dīvaini.”