Arhīva foto. Krievijas estrādes mūzikas primadonna Alla Pugačova kopā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Spļāviens sejā Krievijai: Alla Pugačova negaidīti pārsteidz savus fanus 0

kokteilis.lv
12:16, 19. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Tiek ziņots, ka krievu popzvaigzne Alla Pugačova, kura publiski nosodījusi Kremļa karu pret Ukrainu, iesniegusi dokumentus atteikšanās no Krievijas pilsonības, raksta Lrytas.lt.

Kokteilis
Kā ziņo vairāki plašsaziņas līdzekļi, procedūra Izraēlā notikusi aiz slēgtām durvīm – bez nepiederošām personām.

Mākslinieks ienāca aģentūrā caur atsevišķu ieeju, izvairoties no publicitātes. Saskaņā ar avotiem, dokumentu izskatīšana varētu ilgt vairākus mēnešus, taču pastāv iespēja, ka lēmums tiks pieņemts paātrinātā kārtībā.

Viens no iemesliem, kas pamudināja Pugačovu atteikties no Krievijas pases, bija draudi, ka viņai varētu tikt izvirzītas kriminālapsūdzības pašā Krievijā.

Atcerēsimies, ka tālajā 2022. gadā Pugačova saņēma Izraēlas pilsonību un drīz vien nosodīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.

