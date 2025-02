Foto: štvsrž Gatis Indrēvics, Aizsardzības ministrija

FOTO. Atbrauca no misijas Kosovā un Valentīndienu nemaz negaidīja! Armijnieks publiski bildina mīļoto Ieteikt







No NATO vadītās miera uzturēšanas operācijas Kosovā (KFOR) ir atgriezusies kārtējā Latvijas karavīru rotācija. Karavīrus sagaidīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds, NBS komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kudlis un Militārās policijas komandieris pulkvedis Ēvalds Kairišs.

“Ir brīži, kas aculieciniekus aizkustina līdz sirds dziļumiem. Viens no šādiem momentiem ir publiski izteikts bildinājums. Atgriežoties no misijas Kosovā, kāds no karavīriem nolēma negaidīt Valentīna dienu un lūgt roku savai iecerētajai nekavējoties. Atbilde bija nešaubīgs – jā!” sociālajos tīklos raksta Latvijas armija.

Svinīgajā ceremonijā NBS Aviācijas bāzē Lielvārdē karavīri saņēma apbalvojumus par teicamu dienesta uzdevumu izpildi Kosovā, sniedzot ieguldījumu kolektīvās aizsardzības stiprināšanā. Miera uzturēšanas operācijā Kosovā Latvija piedalās ar vieglo kājnieku rotu, kas ir integrēta ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā. Latvijas karavīru galvenais uzdevums ir nodrošināt mobilo spēku aizsardzību, patrulēšanu, pūļa kontroles pasākumus un ātrās reaģēšanas spēju nodrošināšanu.