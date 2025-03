Ralfs Eilands un Kaspars Breidaks sveic sievietes 8.martā Iļģuciema cietumā

"Humors dziedē!" Ralfs Eilands kopā ar Kasparu Breidaku smīdina svētkos Iļģuciema cietumā ieslodzītās sievietes







“”Sveicieni Starptautiskajā sieviešu dienā! Mēs tikko uzstājāmies Iļģuciema sieviešu cietumā, līdz ar to, šī sieviešu diena mums paliks atmiņā, kā ļoti īpaša. Sajūtas un emocijas ir ļoti daudz un dažādas, bet, ko es vēlētos pateikt – publika bija vienkārši fenomenāla un dikti atsaucīga!” prieku soctīkla vietnē “X” šodien, 8.martā, pauž mūziķis Ralfs Eilands, kurš šodien kopā ar Kasparu Breidaku bija devušies uz Iļģuciema cietumu Rīgā, lai svētkos sveiktu sievietes, kuras izcieš cietumsodu.

“Kopš kādas bērnības dienas, kad uzzināju, ka mans iecienītais mūziķis Džonijs Kešs ir uzstājies cietumos, arī mani šī ideja ir uzrunājusi un nekad nav pametusi. Nenorādot dažādos iemeslus, kādēļ cilvēks varētu nonākt cietumā, uzskatu, ka ideālā pasaulē tai būtu jābūt vietai, kas ieslodzītos rehabilitē, izglīto un palīdz viņiem atgriezties uz pareizā dzīves ceļa. Beigu beigās, kad persona pamet cietumu, tai vajadzētu spēt integrēties sabiedrībā un turpmāk nepārkāpt likumu,” uzskata Eilands.

Eilands uzsver, ka Starptautiskajā sieviešu dienā komēdijšovs “Mēs Jūs Mīlam” Iļģuciema sieviešu cietumā, viņaprāt, liekus komentārus neprasa. “Ieslodzītās ne tikai izrāvās no ikdienas un izsmējās kopā ar mani, @KBreidaks, Edgaru Beļicki un Mārci Vasiļevski, bet, arī attīstīja pašironiju – spēju pasmieties par situāciju, kurā viņas ir nonākušas, lai tas vairs nekad dzīvē neatkārtotos. Humors dziedē, un no tā var mācīties. Tam es patiesi no visas sirds ticu! Vēlreiz sveiciens visām dāmām Starptautiskajā sieviešu dienā!” sajūsmināts raksta mūziķis Eilands.

Kā portālu LA.LV informēja Tieslietu ministrija, tad sestdien, 8. martā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna Iļģuciema cietumā piedalījās Starptautiskajai sieviešu dienai veltītā pasākumā, kurā ieslodzītās priecēja šovs “Mēs Jūs Mīlam” ar Kasparu Breidaku un Ralfu Eilandu. Šovs caur humoru un improvizāciju pievērsās dažādām dzīves situācijām un izaicinājumiem, mudinot domāt par pozitīvām pārmaiņām, jauniem sākumiem un personīgo izaugsmi.