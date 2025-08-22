Marta Grigale savam vīram desmitajā kāzu jubilejā sagādā pārsteigumu, kas liek aizrauties elpai 0
Dziedātāja Marta Grigale atklāj, kādu dāvanu sagādājusi savam vīram viņu desmitajā kāzu jubilejā.
Marta Grigale sociālajā medijā “Instagram” atzīstas par kaut ko, ko viņa slēpj no sava vīra jau kopš februāra. Izrādās, ka Marta par godu īpašajam notikumam ir sarakstījusi dziesmu. Lai dziesmu noturētu slepenībā, Marta nolēmusi uz kādu brīdi nobloķēt savu vīru sociālajos tīklos.
“Es pat nevaru izskaidrot, cik daudz man nozīmē šī dziesma, tāpēc jums vienkārši būs jāaiziet un jāpaklausās… jūs zināt, kur to atrast,” piebilst Marta savā publikācijā “Instagram”.
Jau nākamajā dienā pēc atzīšanās par slepeno pārsteigumu, dziedātāja dalās ar sirsnīgu video, kurā abi ar vīru redzami labības laukā. Publicētajā video redzami, gan kadri no abu kāzām, gan arī citi sirsnīgi brīži, kurus piedzīvojuši šo desmit gadu laikā.
Dziedātāja atzīstas, ka šī ir personīgākā dziesma kuru jebkad ir publicējusi un šie ir svētki par visām vētrām, kurām nācies kopā iziet cauri.