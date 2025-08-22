VIDEO. Neuzmanība maksā dārgi: jaunietis ar elektroskrejriteni ietriecas tramvajā un saņem lielu sodu 0
Polijas pilsētā Ščecinā 19 gadus vecs jaunietis ar elektrisko skrejriteni ietriecās tramvajā, būdams neuzmanīgs un klausoties mūziku austiņās. Tagad viņam jāmaksā gan naudas sods, gan jāsedz tūkstošiem eiro vērts remonts.
Drošības kameras ierakstā redzams, kā tramvajs pārvietojas pa sliedēm starp divām brauktuves joslām netālu no Rietumpomožes Tehnoloģiju universitātes. Pusaudzis šķērso vienu ceļa pusi un, par spīti tuvojošajam tramvajam, turpina braukt. Viņš gan sāk bremzēt, bet nespēj apstāties pirms sliedēm.
Sadursmes brīdī tramvaja priekšējais stikls sašķīda, un apkārtējie cilvēki atstkatās, lai saprastu, kas noticis.
Ščecinas pašvaldība norādījusi, ka jaunietis ir “ļoti laimīgs”, ka guvis tikai izbīli, un par to viņš varot pateikties tramvaja vadītāja ātrajai reakcijai un bremzēšanai.
Tramvajam bojāts priekšējais stikls un bamperis, un remonts izmaksās vairāk nekā 10 000 Polijas zlotu (aptuveni 2 420 eiro). Sabiedriskā transporta uzņēmums “Tramwaje Szczecińskie” plāno tiesā piedzīt izmaksas no pusaudža.
Uzņēmuma pārstāvis Voicehs Jahims sacīja, ka jaunietim bijušas austiņas, “visticamāk, tāpēc viņš nereaģēja uz tramvaju”, lai gan vadītājs vairākkārt signalizējis ar zvanu.
Policija apstiprināja, ka jaunietis atzīts par vainīgu negadījumā un papildus civiltiesiskajam prasījumam viņam piespriests 1 020 zlotu (aptuveni 245 eiro) sods.