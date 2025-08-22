#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Neuzmanība maksā dārgi: jaunietis ar elektroskrejriteni ietriecas tramvajā un saņem lielu sodu 0

LA.LV
23:11, 22. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas pilsētā Ščecinā 19 gadus vecs jaunietis ar elektrisko skrejriteni ietriecās tramvajā, būdams neuzmanīgs un klausoties mūziku austiņās. Tagad viņam jāmaksā gan naudas sods, gan jāsedz tūkstošiem eiro vērts remonts.

Reklāma
Reklāma
neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
No 1. oktobra pieaugs pensijas: vairāk saņems tie, kuri nostrādājuši visilgāk 1
Lasīt citas ziņas

Drošības kameras ierakstā redzams, kā tramvajs pārvietojas pa sliedēm starp divām brauktuves joslām netālu no Rietumpomožes Tehnoloģiju universitātes. Pusaudzis šķērso vienu ceļa pusi un, par spīti tuvojošajam tramvajam, turpina braukt. Viņš gan sāk bremzēt, bet nespēj apstāties pirms sliedēm.

Sadursmes brīdī tramvaja priekšējais stikls sašķīda, un apkārtējie cilvēki atstkatās, lai saprastu, kas noticis.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Diagnoze būs pieejama tikai ārstam, ne darba devējam!” Palkova skaidro, kā mainīsies slimības lapu kārtība
“Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!” Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu
Kauņā atklāta 30 miljonu eiro vērta nelegālo cigarešu rūpnīca ar slepenu evakuācijas tuneli

Ščecinas pašvaldība norādījusi, ka jaunietis ir “ļoti laimīgs”, ka guvis tikai izbīli, un par to viņš varot pateikties tramvaja vadītāja ātrajai reakcijai un bremzēšanai.

Tramvajam bojāts priekšējais stikls un bamperis, un remonts izmaksās vairāk nekā 10 000 Polijas zlotu (aptuveni 2 420 eiro). Sabiedriskā transporta uzņēmums “Tramwaje Szczecińskie” plāno tiesā piedzīt izmaksas no pusaudža.

Uzņēmuma pārstāvis Voicehs Jahims sacīja, ka jaunietim bijušas austiņas, “visticamāk, tāpēc viņš nereaģēja uz tramvaju”, lai gan vadītājs vairākkārt signalizējis ar zvanu.

Policija apstiprināja, ka jaunietis atzīts par vainīgu negadījumā un papildus civiltiesiskajam prasījumam viņam piespriests 1 020 zlotu (aptuveni 245 eiro) sods.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Nākamā pietura: Dzemdību nams!” Grupa “Prāta Vētra” pārsteidz un vienlaikus arī samulsina rīdziniekus
RAKSTA REDAKTORS
“Visu varēja izšķirt viens metrs…” Piecgadīgā zēna ģimene satriekta par policijas un vainīgās personas rīcību pēc negadījuma Koknesē
Vīrietis izraisa avāriju un, pametis mašīnā savus bērnus, aizbēg no notikuma vietas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.