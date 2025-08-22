“Diagnoze būs pieejama tikai ārstam, ne darba devējam!” Palkova skaidro, kā mainīsies slimības lapu kārtība 0
Par to, kā paredzētās diagnozes norādes ietekmēs darbinieku un sabiedrības datu pieejamību, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja RSU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore un zvērināta advokāte Katrīna Palkova.
“Es esmu dzirdējusi argumentus par šo ideju un arī pret. Tas ko esmu sapratusi, ka trūkst pilnīgas izpratnes par šo ideju, attiecīgi par diagonožu norādi, mēs nerunājam par to, ka tagad darba devējs redzēs manu diagonožu absolūti nē,” skaidro Palkova.
“Mēs runājam par to, ka šī diagnoze ir iemesls kāpēc darbinieks neapmeklē darbu, vai kāpēc darbinieks neierodas uz eksāmenu, vai kāpēc nav ieradies uz tiesas sēdi. Iemesls būs pieejams, ja tas būs nepieciešams,” viņa turpina.
Attiecīgi darba devējs neredzēs šo informāciju, tāpēc es neredzu cilvēktiesību pārkāpumu tajā, ka diagnoze tiks norādīta, jo tā tiks parādīta tikai ļoti šauram personu lokam, proti ārstniecības personai, kas ir absolūti pieņemami, pie tam tā ārstniecības persona, kura strādā ar pacientu, nevis trešā persona un protams, ka pacients to zinās, piebilst Palkova.
“Absolūti nerunājam par to, ka šī diagnoze būs pieejama plašākam personu lokam. Kāpēc tas ir svarīgi valstiski un arī mums katram pacientam, jebkuram lēmumam ir jābalstās datos,” skaidro Palkova.
Ja mums nav precīzi labi dati mums ir ļoti grūti plānot, ja šobrīd mēs, piemēram, ieviešam šo pieeju un mēs redzam, ka lielākoties cilvēki slimo ar kādu konkrētu diagnozi, tad tas atvieglo iespējas gan veselības ministrijai, gan citām institūcijām plānot budžetu,” skaidro Katrīna Palkova.
Tātad mēs zinām ar ko visbiežāk slimo mūsu sabiedrība, kāpēc, ir tie iemesli, varbūt tie ir psihiska rakstura traucējumi, viņa piebilst.
“No datu viedokļa ir ļoti laba iniciatīva, es ļoti gribu, lai izpildījums arī ir cilvēktiesībām atbilstošs un šobrīd es tiešām neredzu indikācijas, ka būtu konstatējami kādi pārkāpumi, jo trešajām personām nebūs pieejama šī informācija,” noslēdz Katrīna Palkova.