Kauņā atklāta 30 miljonu eiro vērta nelegālo cigarešu rūpnīca ar slepenu evakuācijas tuneli 0

LETA
21:03, 22. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Lietuvas tiesībsargājošās institūcijas atklājušas nelegālo cigarešu ražotni rūpnieciskā rajonā Kauņā, kurā saražoto cigarešu vērtība sasniedz 30 miljonus eiro.

Lietuvas un Baltkrievijas pilsoņi tur ražoja nelegālos tabakas izstrādājumus. Viņi gadā saražoja ap 6,5 miljoniem cigarešu paciņu. Viltoto cigarešu “Malrboro”, “Camel” un “Winston” vērtība ir 30 miljoni eiro.

Tiek uzskatīts, ka daļa saražotā tika pārdota Lietuvā, bet pārējā daļa rietumvalstīs, kur cigaretes ir dārgākas.

Provizoriskās aplēses liecina, ka viltoto cigarešu pārdošana Lietuvas valstij radījusi zaudējumus 16 miljonu eiro apmērā.

Nelegālo tabakas izstrādājumu ražošanā un iepakošanā izmantotas Lielbritānijā un Ķīnā ražotas rūpnieciskās iekārtas.

Tika aizturēta labi organizēta 11 personu grupa, kā arī noziedzīgo darbību organizatori, paziņoja Lietuvas Kriminālpolicijas biroja priekšnieka vietnieks Sauļus Brigins.

Viņš teica, ka starp aizturētajiem ir arī Baltkrievijas pilsoņi, kuriem ir zināšanas par cigarešu ražošanu, jo viņi strādā tabakas rūpnīcās Baltkrievijā.

Brigins atgādināja, ka šī nav pirmā reize, kad šie Baltkrievijas pilsoņi ieradušies Lietuvā. Agrāk viņi ieradās ar vīzām un piedalījās tabakas izstrādājumu viltošanas procesā.

Daži no aizturētajiem jau iepriekš ir bijuši notiesāti vai tiek tiesāti par cigarešu kontrabandu.

Banda izmantoja elektroniskas ierīces, ar kurām var atklāt tiesībaizsardzības iestāžu aprīkojumu. Pirms ražošanas procesa tika pārbaudīts, vai tajā iesaistītajām personām nav elektroniskā aprīkojuma un tika atņemti viedtālruņi. Ražotnē bija atsevišķs elektrības ģenerators, lai neradītu aizdomas par lielo elektroenerģijas patēriņu šajā vietā. Rūpnīcai bija pazemes evakuācijas tunelis policijas reida gadījumam. Tādus izmanto arī noziedznieki Dienvidamerikā.

Iespējams, aizdomās turēto skaits palielināsies. Aizdomās par noziegumu turētajām personām var tikt piemērota brīvības atņemšana no trim līdz 20 gadiem.

