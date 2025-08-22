#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
"Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!" Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu

LA.LV
21:46, 22. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Izbrauciens ar velosipēdu kādam vīrietim Ādažos beidzās ar nokļūšanu slimnīcā, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Tur pat netālu, pāris metru attālumā apstājusies mašīna, kura iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā. Kā raidījumam “Degpunktā” stāsta vīrietis, kurš atradās pie stūres: “Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās.”

Notriektais vīrietis guvis nopietnas traumas un nogādāts slimnīcā.

Valsts policija raidījumam “Degpunktā” apstiprina, ka cietušais ir 54 gadus vecs vīrietis un ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Ja izmeklēšanas laikā tiks noskaidrots, ka vīrietis pats pieļāvis kļūdu, piemēram, šķērsojis gājēju pāreju pārāk lielā ātrumā, veselības izdevumus un nodarītos bojājumus iesaistītajai automašīnai nāksies atmaksāt par saviem līdzekļiem.

Automašīnai būtiskākie bojājumi nodarīti tieši vējstiklam, tas ir pamatīgi izšķaidīts un lauskas mētājas vairāku metru attālumā pa Rīgas gatvi.

