Bērna sagatavošana skolai – dārgs prieks, kurā iesaistās visa ģimene, nereti pat vecmāmiņas
Pirmklasnieka sagatavošana skolai nav lēts prieks, TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina mūziķis un Latvijas Radio 2 programmu vadītājs Mārtiņš Kanters.
“Tas noteikti nav lēts prieks un es apbrīnoju visus, kuriem ir vairāk par vienu bērnu, jo bērns ir dārgi, pat ļoti dārgi,” sacīja Kanters.
“Viens jau ir sagatavošanās skolai, bet kā viņi aug. Es tagad nopirkšu jaunas drēbes, bet paies cik? Pusgads varbūt pat mazāk, un man atkal jau lielāko daļu vajadzēs mainīt, tas nekas, ka nopirku jau ar rezervi. Viss notiek nenormāli strauji,” viņš turpināja.
Es vēl neesmu iepazinies pagaidām ar to, ko vajag no kancelejas precēm, darba burtnīcas un tādas lietas, to es uzzināšu trešdien, bet tas ir tāds satraucošs process. Ja vēl tev ir jāskaita un jāplāno budžets, lai viss būtu pēc niansēm, un tad jāsameklē, kur to iespraukt, tas ir nereāli, atklāja Kanters.
Attiecīgi mēs, piemēram, manā jomā, kur es darbojos ar mūzikas koncertu organizēšanu, mēs skaidri un gaiši redzam, kur ir milzīgākie krituma posmi kultūras biļešu iegādei. Tie ir augusta beigās un septembra sākums, pat augusta vidus. Tās ir prioritātes, tāpēc, ka izglītība un kultūra ir divi dažādi grozi, viņš norādīja.
Un pēc tam, pēc septembra vidus, atkal atgriežas pirktspēja un cilvēki sāk iegādāties biļetes, jo principā tagad uz šo brīdi nav jau tā, ka tikai tētis un mamma – ir taču pat, kur vecmammas nāk palīgā un vēl vis kaut kas, tad principā visa ģimene tiek iesaistīta, lai to vienu bērnu aizsūtītu un viņš varētu uzsākt skolu. Tajā brīdī kultūras nozare iepauzējās, piebilda Kanters.