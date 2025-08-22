Zelenskis: Krievija dara visu iespējamo, lai sarunas nenotiktu un karš turpinātos 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija apzināti bloķē iespēju rīkot tikšanos ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, lai apturētu karu. Viņš uzsvēra, ka Ukraina ir gatava sarunām, bet Maskava neizrāda patiesu vēlmi iesaistīties, informē BBC.com.
ASV prezidents Donalds Tramps jau vairākas nedēļas cenšas panākt abu valstu līderu tikšanos. “Tas ir kā eļļa un etiķis – viņi nesaprotas pārāk labi,” Tramps piebilda, atzīstot, ka šis konflikts ir visgrūtākais viņa diplomātiskajā darbā.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Putins būtu gatavs samitam tikai tad, ja tiktu saskaņota darba kārtība. “Zelenskis visam saka nē,” viņš norādīja, kritizējot Ukrainas atteikšanos piekrist Maskavas prasībām par NATO un teritoriālajiem jautājumiem.
Tikmēr Kijevā viesojās NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, uzsverot, ka alianse strādā pie stingrām drošības garantijām, lai nepieļautu atkārtotu Krievijas agresiju. Zelenskis sacīja, ka vēlas līdzvērtīgas garantijas NATO 5. pantam, kuras nosaka, ka uzbrukums vienai dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām.
Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa brīdināja, ka Putina ierosinātās teritoriālās koncesijas ir slazds, jo Maskava pati nav izdarījusi nekādas piekāpšanās. “Viņi ir agresors, un tas nedrīkst tikt aizmirsts,” viņa uzsvēra.
Kamēr notiek diplomātiskie centieni, Krievija turpina militāru spiedienu – ceturtdien tā īstenoja vienu no smagākajiem uzbrukumiem pēdējā laikā, raidot vairāk nekā 500 dronus un desmitiem raķešu. Tajā pašā laikā Ukrainas drons trāpīja Krievijas Brjanskas apgabalā naftas sūkņu stacijai, apturot piegādes pa “Družbas” cauruļvadu uz Ungāriju un Slovākiju.
Šis trieciens jau trešo reizi deviņu dienu laikā izraisījis piegāžu apstāšanos, izraisot neapmierinātību Budapeštā un Bratislavā. Ungārijas premjers Viktors Orbāns pat rakstījis vēstuli Trampam, kurā atbildējis ar asu piezīmi: “Man tas nepatīk, esmu dusmīgs.”