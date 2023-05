Čehijas krāšņās pilis

Šī gada tūrisma sezonas sakumā Čehijas pilīs gaida daudz jaunumu. Pavisam jaunus maršrutus ir sagatavojusi slavenā Karlšteinas pils, Telčas pils, kas ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, kā arī Prāgas pils, kur var apskatīt pat prezidenta Vāclava Havela biroja mēbeles.

Daudz jaunumu arī sagatavojusi Kromeržīžas pils, īpaši Pils Attēlu Galerija, kurā tiek glabāti Ticiāna darbi.

Prāgas pils šogad piedāvā apmeklētājiem pat septiņas ekskursiju trases! Lielisks jaunums ir iespēja izpētīt iepriekš nepieejamus pils nostūrus. Apmeklētāji var ieskatīties telpās, kur tika rakstīta Čehijas vēsture, piemēram Sv. Vita katedrālē, kā arī Baltās Lauvas ordeņa muzeja reprezentatīvajās telpās. Muzeja ekspozīcijā var apskatīt mēbeles no Čehijas prezidenta Vāclava Havela biroja.

Jaunie maršruti aizvedīs apmeklētājus arī uz Vecās Karaļa Pils romānikas un gotikas stila stāviem, karaļa Vladislava II Jagellona zāli vai Veco Parlamenta Zāli ar Čehijas kroņa dārgakmeņu kopijām. Apmeklētāji varēs aplūkot viduslaiku karaļa troni, pastaigāties pa Karalisko dārzu un Dienvidu dārzu, ieiet oranžērijā un vīna dārzā, vai apmeklēt piekūnu kopēja māju. Pēc daudziem gadiem tiks atklāts arī Briežu aizsarggrāvis – zaļa oāze pie Prāgas pils.

Pēc daudziem gadiem renesanses pils Telčā, Visočinas apgabalā, kas kopā ar pilsētas vēsturisko centru tika iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, atvērs savus vārtus apmeklētājiem. No aprīļa beigām būs iespējams apmeklēt pēdējo pils īpašnieku dzīvojamās telpas, bet no jūlija vidus arī lieliskas renesanses zāles, noslēpumainos pils pazemes labirintus, dārzu un pagalmu. Pils gidi aicinās aplūkot vietās, kur apmeklētājiem iepriekš nebija piekļuves, piemēram, pils virtuve vai alus darītava.

Viens no gada lielākajiem notikumiem būs slavenās Karlšteinas pils, kas atrodas netālu no Prāgas, pamatīgās atjaunošanas beigas. Pazemēs atradīsies pastāvīgā ekspozīcija, kas stāstīs par pils būvniecības vēsturi, kā arī vīna darīšanai veltīta izstāde. Kārlšteinas pilī tiks atvērts arī apmeklētāju centrs, gotiskais pagrabs, kultūras pasākumu zāle, jauni gastronomiskie punkti un atpūtas vietas. Šogad tiks atjaunots arī dārzs pils dienvidu daļā.

Jau maijā, pirmo reizi vēsturē viduslaiku Kunetices kalna pils (Kunětická hora), kas atrodas kalna virsotnē netālu no Pardubices Austrumčehijā, ziemeļu spārns būs atvērts apmeklētājiem. Pils apskate ir lieliska iespēja uzzināt par viduslaiku muižnieku dzīvi. Ekskursijas trase ietver pagrabu ar arheoloģiskajiem atradumiem, bruņinieku zāli, ieroču zāli, medību ekspozīciju un torni. Turklāt maijā tiks atvērta arī Sv. Katrīnas no Aleksandrijas kapela. No kapelas terases paveras iespaidīgs skats uz Elbas upes apkārtni un Pardubices pilsētu.

Šogad Arhibīskapa pils Kromeržīžā, kuras dārzi ir UNESCO aizsardzībā, atkal būs atvērta apmeklētājiem. Iesakām apskatīt ne tikai atjaunoto Seima zāli, bet arī Pils Gleznu Galeriju ar 85 slavenu Eiropas gleznotāju, piemēram Ticiāna, van Deika, Lūkasa Krānaha Vecāko, oriģināldarbiem no gotikas līdz rokoko. Pirmo reizi pēc trīssimt gadiem tiks atvērti Dzirnavu vārti, kas savieno Arhibīskapa pils vasaras apartamentus ar Sv. Maurīcija baznīcas presbiteriju.