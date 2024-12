Atjaunota Parīzes Dievmātes katedrāle

FOTO. Kā fēnikss no pelniem visā savā spožumā atdzimst Parīzes Dievmātes katedrāle









Pēc vairāk nekā piecu gadu pūliņiem, milzu naudas summām un par spīti dažnedažādiem kavēkļiem durvis plašākai apskatei pirmo reizi vērusi pēc ugunsgrēka atjaunotā Parīzes Dievmātes katedrāle. Tās interjers atjaunots maksimāli autentisks, un baznīcu atvērt publikai plāno jau nākamnedēļ, vēsta portāls “Lsm”.

Majestātiska un gaiša virs Parīzes jumtiem atkal slejas krāšņā Dievmātes katedrāle. Viduslaiku arhitektūras pieminekli un vienu no atpazīstamākajiem Parīzes simboliem pirms vairāk nekā pieciem gadiem pamatīgi nopostīja ugunsgrēks.

Toreiz valdīja liels pesimisms – vai senā katedrāle vairs spēs kaut pietuvoties agrākajai godībai. Valdīja arī skepse, ka restaurācijas darbi varētu ietvert kādus modernisma elementus.

Taču piektdien skatam pavērās ne tikai grezna un skaista, bet arī autentiski atjaunota katedrāle ar tās interjeru. Vairāk nekā 1000 vēsturisko arodu amatnieku piedalījās precīzu viduslaiku elementu atjaunošanā un radīšanā no jauna.

Un tieši tādēļ Francijas prezidents Emanuels Makrons savā pirmajā apmeklējumā katedrālē uzrunāja cilvēkus, kas pielika roku vēstures pieminekļa atjaunošanā.

“Visa pasaule grima skumjās tajā dienā, tajā liktenīgajā aprīļa dienā. Es gribu ticēt, ka šoks pēc katedrāles atvēršanas būs tikpat spēcīgs kā pēc ugunsgrēka. Bet tas būs prieka un cerību pārsteigums, jo jūs visi, kas šeit esat, pielikāt pūles un savu roku, lai to atjaunotu. Sabiedrība jums ir parādā par šīm pārvērtībām. Jūs bijāt kā burvji šajā būvlaukumā. Jūs pārvērtāt ogles mākslas darbā,” sacīja Makrons.

Makrons pateicās arī par lielo sabiedrības solidaritāti atjaunošanas darbu finansēšanai, kas nudien nebija maza summa – vairāk nekā 700 miljoni eiro.

Katedrāles iekšpuse atguvusi seno izskatu – baltas akmens sienas, kas pirms ugunsgrēka jau bija nomelnējušas daudzo gadsimtu laikā. Arī zeltītie rotājumi un marmora statujas atguvušas seno spožumu. It īpaši grezni izskatās krāsas uz baltajām sienām, ko rada saules apspīdētās slavenās katedrāles vitrāžas.

“Nekad neaizmirstiet, ka jūs salabojāt, atjaunojāt, no jauna uzbūvējāt un vienkārši mīlējāt šo vietu. Nekad neaizmirstiet, ka šos piecus gadus no savas dzīves jūs strādājāt plecu pie pleca, iespējams, pašā skaistākajā būvlaukumā šajā gadsimtā. Un nekad neaizmirstiet, jūs un jūsu ģimenes, kurām es vēlos pateikties par visiem upuriem, ka jūs turējāt savu vārdu un piepildījāt solījumu atjaunot Dievmātes katedrāli piecu gadu laikā. Jūs to paveicāt. Tas dara lepnu visu franču tautu,” uzsvēra Makrons.

Ugunsgrēks Parīzes Dievmātes katedrālē izcēlās 2019. gada 15. aprīļa vakarā. Liesmas nopostīja būves jumtu, kā arī daudzas citas ēkas konstrukcijas.