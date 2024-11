Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/LTV Ziņu dienests

Sestdien Rīgā, Āgenskalnā, ugunsgrēkā neapdzīvotā namā izglābti desmit cilvēki, aģentūra LETA uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Kā novēroja LETA, ugunsnelaime izcēlusies namā Eduarda Smiļģa ielā 44, kas atrodas pie krustojuma ar Bāriņu ielu. Notikuma vietā bija ieradušās gan vairākas ugunsdzēsēju, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas.

VUGD informēja, ka plkst.14.42 saņēma izsaukumu uz četrstāvu neapdzīvotu daudzdzīvokļu ēku Smiļģa ielā.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkas trešajā stāvā ar atklātu liesmu deg sadzīves mantas un grīda 150 kvadrātmetru platībā. No sadūmotās un degošās ēkas, ar glābšanas masku izvedot ārā, kā arī ar autokāpnēm noceļot no ēkas stāviem, tika izglābti desmit cilvēki, no kuriem divi cieta.

Neilgi pēc plkst.16 liesmu izplatīšanās ierobežota, bet darbs notikuma vietā vēl turpinās.

Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk kā 30 glābēji ar septiņām autocisternām un divām autokāpnēm.

Dzēšanas darbu laikā blakus esošajā krustojumā nedarbojās luksofors, taču sastrēgumi neveidojās, novēroja LETA.

