Turcijā svētdienas vakarā pēc nolaišanās Antaljas lidostā aizdegusies Krievijas pasažieru lidmašīna ar 95 cilvēkiem, kas visi evakuēti, paziņoja Turcijas aviācijas iestādes.

Negadījumā cietušo nav, ugungrēks ir nodzēsts.

Aviokompānijas “Azimuth” lidmašīna “Sukhoi Superjet 100” ar 89 pasažieriem un sešiem apkalpes locekļiem bija ieradusies no Sočiem.

Krievijas “Telegram” kanāli, atsaucoties uz pasažieru stāstīto, vēsta, ka lidmašīna nolaišanās laikā spēcīgi atsitusies pret skrejceļu, pēc tam izlijusi degviela un aizdedzies viens no dzinējiem. Aviokompānija skaidro, ka problēmas nolaižoties izraisījusi sānu vēja brāzma.

Kāda aculieciniece, kas atradās lidmašīnā teica: “Mūsu lidmašīna aizdegās nolaišanās laikā. Nav ko elpot. Viss ir dūmos.”

✈️🔥 New footage from the fire of the Sukhoi Superjet 100 at Antalya Airport, #Turkey.

A Russian eyewitness said; "Our plane caught fire on landing. There's nothing to breathe. Everything is in smoke." pic.twitter.com/9Gf294r2dc

— Asgard Intel (Fryer) (@AsgardIntel) November 24, 2024