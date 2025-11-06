Sešas minūtes tumsas: gadsimta garākais Saules aptumsums jau ir pie apvāršņa 0
2027. gada 2. augustā cilvēci sagaida patiesi grandiozs un unikāls astronomisks notikums – garākais pilnais Saules aptumsums visā 21. gadsimtā. Tā pilnās tumsas fāze ilgs 6 minūtes un 23 sekundes, uzstādot rekordu kopš 1991. gada, vēsta laikraksts “The Daily Galaxy”. Astronomi jau tagad norāda, ka šis būs viens no nozīmīgākajiem un skaistākajiem debesu notikumiem, ko nākamajās desmitgadēs būs iespējams vērot ar neapbruņotu aci.
Vislabākie apstākļi aptumsuma novērošanai gaidāmi Ēģiptē, īpaši Luksorā. Tur pilnās tumsas brīdis sakritīs ar pašu pusdienlaiku, kad Saule atradīsies visaugstāk debesīs. Interesanti, ka tieši šajā reģionā augustā aptumsuma laikā mākoņi praktiski nekad neveidojas – pēdējo gadu desmitu laikā šajā laikā nav reģistrēts neviens mākoņains aptumsuma dienas gadījums.
Aptumsuma ēnas ceļš stiepsies vairāk nekā 15 tūkstošu kilometru garumā – tas sāksies virs Atlantijas okeāna, šķērsos Spāniju, Ziemeļāfriku un Tuvos Austrumus, turpināsies līdz Jemenai un noslēgsies Austrumāfrikā. Dienvidspānijā tumsa iestāsies aptuveni uz trīs minūtēm, savukārt Francijā redzams būs tikai daļējs aptumsums.
Ne tikai astronomi, bet arī tūristi visā pasaulē ar nepacietību gaida šo dienu – Luksoras viesnīcas jau tagad ir pilnībā rezervētas, un NASA kopā ar Eiropas universitātēm gatavo īpašas novērošanas misijas un tiešraides, kas ļaus šo notikumu vērot miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Tomēr šis aptumsums būs nozīmīgs ne tikai kā skaists un iespaidīgs debesu šovs. Tā laikā zinātniekiem būs unikāla iespēja pētīt Saules koronu – ārējo Saules atmosfēras slāni, kas parasti nav redzams, kā arī labāk izprast kosmiskās laikapstākļu izmaiņas un to ietekmi uz Zemi.
Ēģiptei šis aptumsums būs īpaši simbolisks – tieši šeit Saules aptumsumi tika rūpīgi novēroti un pierakstīti jau senās civilizācijas laikā, kad priesteri atzīmēja šo notikumu uz tempļu sienām un uzskatīja to par dievu vēstījumu cilvēkiem. Tagad, tūkstošiem gadu vēlāk, cilvēce atgriežas tajā pašā vietā, lai ar modernām tehnoloģijām un milzīgu zinātkāri atkal vērotu to pašu debesu parādību.
Latvijā šo iespaidīgo 2027. gada 2. augusta Saules aptumsumu pilnā fāzē redzēt nevarēs, jo mūsu valsts atradīsies ārpus tās šaurās joslas, kur Saule būs pilnībā aizsegta. Taču daļējs aptumsums būs redzams arī pie mums – debesis kļūs manāmi blāvākas, un Saule uz brīdi zaudēs daļu sava spožuma, jo to daļēji aizklās Mēness.