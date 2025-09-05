Ne katru dienu ko tādu ir iespējams redzēt! Jau šajās brīvdienās pie debesīm būs vērojams asins Mēness 0
Naktī no svētdienas, 7. septembra, uz pirmdienu, 8. septembri, notiks pilns Mēness aptumsums, kas iekrāsos Mēnesi sarkanīgā krāsā jeb tā sauktais asins Mēness. Šī dabas parādība būs redzama daudzviet Āzijā, Austrālijā un Eiropā, tostarp arī Latvijā.
Aptumsuma maksimums, kad Mēness pilnībā ieiet Zemes ēnā, iestāsies 7. septembrī plkst. 21.12. Pilnās fāzes ilgums būs aptuveni 82 minūtes, tāpēc vērotājiem būs iespēja ilgstoši baudīt šo iespaidīgo parādību.
Kas ir asins Mēness?
Pilna Mēness aptumsuma laikā Zeme pilnībā aptumšo Mēnesi. Saules gaisma, kas caur Zemes atmosfēru sasniedz Mēnesi, tiek filtrēta – zilie toņi izkliedējas, un Mēness virsma iegūst sarkanu vai oranžu krāsu.
Pilna aptumsuma laikā Mēness ieiet Zemes ēnas tumšākajā daļā jeb umbrā, kur vairs tieši neapspīd Saule. Tomēr daļa Saules gaismas, ceļojot cauri Zemes atmosfērai, tiek lauzta un izkliedēta.
Zemes atmosfēra darbojas kā milzu filtrs, kas aiztur zilo un violeto gaismas spektru, bet laiž cauri garākos viļņus – sarkano un oranžo gaismu.
Tā ir šī filtrētā, sārtā gaisma, kas sasniedz un izgaismo Mēness virsmu, piešķirot tai noslēpumaino, sarkanīgo nokrāsu.
Turklāt Mēness šajā laikā atradīsies visai tuvu Zemei – tikai 2,7 dienas pirms perigeja jeb sava orbītas tuvākā punkta.
Tādēļ debess ķermenis mums šķitīs nedaudz lielāks, bet pats aptumsums – tumšāks un krāsās piesātinātāks.
Ne visi Mēness aptumsumi rada sarkanu krāsu. Ja Zeme tikai daļēji aptumšo Mēnesi, redzams daļējs Mēness aptumsums. Retāk Mēness ieiet tikai Zemes pusēnā – tad aptumsums ir tik smalks, ka to pamanīs tikai pieredzējuši vērotāji.
Svētdienas vakarā, kad būs pilns Mēness aptumsums, Latvijā gaidāmas daļēji mākoņainas debesis, vietām līs un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Rīgā aptumsuma pilnā fāze sāksies 7.septembrī plkst.20.30, tā beigsies plkst.21.53, bet aptumsuma maksimums būs plkst.21.12.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm visvairāk mākoņu svētdienas vakarā varētu būt valsts centrālajā daļā, kur arī prognozēta augstākā nokrišņu varbūtība. Prognozēm par nedēļas nogalē gaidāmo mākoņu un nokrišņu daudzumu gan ir zema ticamība.
Sagaidāms, ka sestdien Latvijā būs vairāk mākoņu nekā piektdien, vietām īslaicīgi līs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Līdzīgi laikapstākļi gaidāmi arī svētdien un pirmdien, kad lietus iespējams galvenokārt Kurzemē. Pūtīs lēns vējš, naktīs dažviet veidosies migla.
Maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs +23..+28 grādi, vietām Kurzemē ap +20 grādiem. Svētdiena valsts lielākajā daļā gaidāma nedaudz vēsāka. Naktī uz sestdienu un svētdienu gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +13..+18 grādiem.
Nākamā nedēļa gaidāma trīs četrus grādus siltāka par normu, gaisa temperatūra brīžiem var pārsniegt +25 grādus. Paredzams, ka nedēļas vidū pastiprināsies dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Dažās dienās iespējams lietus.