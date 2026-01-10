Ekrānšāviņš no “X”

FOTO. VIDEO. “Tas nav normāli!” Rozā debesis virs Lielbritānijas raisa paniku iedzīvotājos 0

20:34, 10. janvāris 2026
Vakar, 9. janvāra, vakarā Lielbritānijas debesīs virs Birminghamas un Rietummidlendā parādījās neparasti rozā debesis, kas izraisīja plašu sabiedrības uzmanību un foto un video ierakstu izplatīšanos sociālajos tīklos.

Sākotnēji daudzi spekulēja, vai šis varētu būt neparasts saulriets vai pat ziemeļblāzma, taču meteorologi un eksperti ātri sniedza skaidrojumu.

Galvenais rozā gaismas avots bija spēcīgās LED gaismas, ko izmantoja Birmingham City futbola kluba stadionā “St Andrew’s“, lai ziemā uzturētu un atjaunotu laukuma zāli. Šīs LED lampas izstaro sarkanīgi-rozā toni, un kopā ar sniega nokrišņiem un zemu mākoņu segumu šis gaismas spektrs tika atstarots un izkliedēts debesīs, radot plašu rozā toni.

Zema līmeņa mākoņi un sniegs darbojas kā spogulis – ūdens un ledus daļiņas vairāk izkliedē sarkanās un oranžās gaismas viļņu garumus, padarot krāsu vizuāli izteiktāku.

Meteorologi uzsver, ka šāds efekts nav fenomens vai kāda bīstama dabas parādība, bet gan gaismas un laikapstākļu kombinācija, kas reizēm var radīt neparastas debesu krāsas.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

