Keita Midltone apmeklē pusaudžu cietumu

Keita Midltone sapucējusies lietišķā kostīmā un ar nevainojamu frizūru, redzēta apmeklējot… vīriešu cietumu







41 gadu vecā Velsas princese Ketrīna Midltone apmeklēja cietumu “HMP High Down” Surejā (Lielbritānija). Šai reizei hercogiene bija izvēlējusies nevainojamu kostīmu lietišķā stilā. Viņai bija ģērbusies baltas krāsas topiņā un tumši zilas krāsas bikškostīmā.

Bikškostīms ir no zīmola “Alexander McQueen”. Iespējams, Keita to izvēlējusies šai reizei arī ar simbolisku nozīmi, jo pagājušās nedēļas nogalē šī zīmola kreatīvā direktore un galvenā dizainere Sāra Bērtone paziņoja, ka pēc 26 darba gadiem pamet šo modes namu. Tieši Sāra bija tā, kas 2011.gadā bija pasakainās Keitas Midltones kāzu kleitas autore. Viņa arī neskaitāmas reizes princesei darinājusi tērpus oficiālām ceremonijām un balvu pasniegšanām.

Ketrīnas viesošanās cietumā, saprotams, bija drosmīgs solis no viņas puses. Viņa pirms kāda laika uzzināja, ka labdarības organizācija “Forward Trust”, ko viņa atbalsta kā mecenāte jau daudzus gadus, ieslodzītajiem izrāda atbalstu un palīdz tikt vaļā no nelāgiem ieradumiem. Pirms doties iekšā cietumā, princese izgāja visas drošības pārbaudes un tad viņa nokļuva vīriešu C kategorijas cietumā, kur apcietinājumu izcieš nepilngadīgie – kopumā tie ir aptuveni 1100 pusaudži.

Labdarības organizācija šiem pusaudžiem palīdz uzveikt alkohola un narkotiku atkarību, kā arī sniedz viņiem psiholoģisko atbalstu, raksta izdevums “Daily Mail”.

Pēc cietuma apmeklējuma Keita devās uz restorānu “The Clink”, kas atrodas netālu no cietuma teritorijas – šo restorānu vada bijušie ieslodzītie kopā ar brīvprātīgajiem no labdarības organizācijas. Velsas princese par šīs organizācijas mecenāti kļuva 2021.gadā. Organizācija “Forward Trust” darbojas kopumā 25 Lielbritānijas cietumos.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.