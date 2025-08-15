Vai tad telefoniski vienoties nevarēja? Eksperti ieskicē, kāpēc nepieciešama personīga Trampa un Putina tikšanās 0
TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” politikas vērotājs Artis Kampars un politologs Filips Rajevskis skaidroja, kāpēc ir nepieciešama personīga Trampa un Putina tikšanās.
Rajevskis norādīja, ka tiešs kontakts starp līderiem dod daudz precīzāku priekšstatu par otra nodomiem. Viņš atsaucās uz Helsinku tikšanos, kuru savos memuāros aprakstījis “Birds” bijušais vadītājs: “Personīgā tikšanās ir svarīga. Tur [red. – Helsinkos] esot Tramps sēdējis un klusējis, un, savukārt, Putins ir mēģinājis viņu šarmēt, stāstīt, mēģinājis ļoti, ļoti daudz runāt.”
“Kāpēc Tramps izgāja un pateica to, ko viņš pateica, līdz galam tā atbilde nav sniegta, bet tas, ka tiešais kontakts vislabāk iedod priekštatu par to, kas otram cilvēkam ir galvā, tas ir nešaubīgi,” tā Rajevskis.
Savukārt Kampars pievērsās Trampa politiskajai personībai, raksturojot viņa vadības stilu: “Lai ko mēs teiktu par Trampu, viņš, varbūt, joprojām ir demokrātiskas valsts totalitārs vadītājs, bet viņam ir tāda personības specifika, ka viņš ir ļoti autoritārs vadītājs. Es domāju, ka šaubu šobrīd nav, redzot viņu publiskā telpā.”
Viņš uzsver, ka šādu līderu domāšanas veids ir daudz atšķirīgāks: “Šāda veida līderu domāšanas veids, ka mēs te nolemsim, mēs te, kā saka, tie vadītāji, tie līderi, tie ir tās lielās personības — nezinu, karaļi, ķeizari, tie priekšsēdētāji vai ģenerālsekretāri, nezinu, vienalga, kā mēs viņus saucam, — bet mēs vienkārši par kaut ko vienojamies, un tālākie visi izpilda. Es domāju, šis elements ir ļoti nozīmīgs.”