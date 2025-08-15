#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Elektroapgāde Rīgā atjaunota – zināms, kas izraisīja traucējumus 0

LA.LV
22:18, 14. augusts 2025
Ziņas Latvijā

LA.LV jau vēstīja, ka šovakar Rīgā reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 3500 klientu elektroapgādi Rīgā – Brīvības gatves, Brīvības ielas, Indrānu un Apes ielas apkaimē. Kā informēja “Sadales tīkls” pārstāvji, elektroapgāde visiem klientiem ir atjaunota.

Kā vēstīts, šovakar plkst. 19.42 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 3500 klientu elektroapgādi Rīgā – Brīvības gatves, Brīvības ielas, Indrānu un Apes ielas apkaimē.

AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” speciālisti nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai elektroenerģijas piegādi visiem klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

Plkst. 20.33 elektroapgāde bija atjaunota lielākajai daļai klientu, bet plkst. 21.25 elektroapgāde atjaunota visiem klientiem Rīgā.

Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja tehnoloģisks traucējums 6 kilovoltu (kV) tīklā un apakšstacijas “Vairogs” 110 kilovoltu (kV) transformatora atslēgšanās.

