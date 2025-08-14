Šo automašīnu vadītāji Latvijā visbiežāk ignorē pagrieziena signālus – vai tava auto marka ir sarakstā? 1
Vai nav kaitinoši, ja citi auto vadītāji nelieto pagrieziena signālus, negaidīti iegriežoties blakus joslā vai nobraucot no šosejas? Lai labāk izprastu šo fenomenu, jauns uzņēmums Discover Cars, kas ir starptautiska auto īres cenu salīdzināšanas platforma, veica pētījumu, salīdzinot dažādu auto modeļu vadītāju paradumus pagrieziena signālu lietošanā.
Eksperimenta ietvaros Discover Cars izvēlējās novērot sešus krustojumus ar aktīvu auto satiksmi. Pieci no novērojumiem tika veikti Rīgā – Jūrkalnes ielā Šampētera apkaimē; pagriezienā uz Ķīpsalas ielu pie Vanšu tilta; satiksmes rotācijas aplī pie tirdzniecības centra “Ozols” Ķengaraga apkaimē; Granīta un Krustpils ielu krustojumā Šķirotavas apkaimē; kā arī Pļavnieku apkaimē. Viens novērojums tika veikts Iecavas pilsētā, Rīgas un Edvarta Virzas ielu krustojumā.
Katrā no krustojumiem Discover Cars komanda pavadīja vismaz pusstundu, veicot detalizētu novērojumu par to, kuru modeļu auto vadītāji lieto vai nelieto pagrieziena signālus. Iegūtā informācija ļāva piemērot procentuālu rezultātu katram no novērotajiem auto modeļiem. Kopumā tika novērotas 1493 automašīnas.
Ikviens auto modelis, kas iekļuva pirmajā desmitniekā, tika novērots vismaz 29 reizes. Modeļi, kuru novērojumu skaits bija mazāks, netika iekļauti pētījuma beigu datos.
Discover Cars izsaka pateicību MATCH Summer School studentiem par viņu sniegto palīdzību pētījuma datu ievākšanā.